Consumatorii din municipiul Constanţa şi localitatea Ghindăreşti rămân marţi fără curent electric

Reţele Electrice Dobrogea a redus pe cât posibil numărul întreruperilor programate pentru buna administrare și funcționare a rețelei de distribuție a energiei electrice, pentru a minimiza disconfortul clienților. Astfel, lucrările au fost reduse la cele care sunt necesare. Următoarele întreruperi se vor realiza pentru a asigura capacitatea rețelei de a funcționa și alimenta clienții în bune condiții. Marţi, 13 august, între orele9:00 - 17:00, nu va fi curent electric în municipiul Constanţa, pe strada Suceava nr. 2 ; strada Adamclisi nr. 4 C; strada Suceava nr. 2 C; strada Adamclisi nr. 16; strada Adamclisi nr. 4 C; aleea Heracleea nr. 8; strada Suceava nr. 2A; aleea Capidava nr. 5; aleea Heracleea nr. 6. În acelaşi interval orar se fac întreruperi în localitatea Ghindăreşti, pe străzile Primăverii; Şcolii; Bisericii; Păcii; Pescarilor; Fântânii; Plantelor şi Dispensarului.