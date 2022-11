Craniul legendarului dragon Balerion din House of the Dragon ajunge la City Park Mall Constanța

City Park Mall Constanta, în parteneriat cu HBO,le-a pregătit fanilor serialului, prequel-ul faimosului, o surpriză impresionantă. În perioada, aceștia vor avea ocazia să admire, chiar în cadrul centrului comercial.Vizitatorii City Park Mall Constanța vor putea admira și, de asemenea, vor putea face poze cu craniul dragonului istoric din „House of the Dragon” („Casa Dragonului”). Craniul va fi expus într-un decor cu tematica îndrăgitului serial și are o înălțime de 5,5 metri. Balerion, cunoscut sub numele de The Black Dread (Spaima Neagră), a fost dragonul lui Aegon Cuceritorul în timpul Războiului de Cucerire și cel mai mare dragon Targaryen dintre toți cei care au trăit.„House of the Dragon” este unul dintre cele mai îndrăgite seriale ale momentului, iar acțiunea sa precede celebra poveste din seria „Game of Thrones”. Bazat pe cartea „Fire & Blood” a scriitorului George R.R. Martin, serialul redă istoria Casei Targaryen, plasată cu 200 de ani înainte de evenimentele din „Game of Thrones”.„Casa Dragonului” spune povestea unei perioade tulburi pentru Casa Targaryen, care a pus frate împotriva frate și dragon contra dragon. Punctul de dispută este, desigur, cine ar trebui să se așeze pe Tronul de Fier. Serialul poate fi urmarit pe HBO Max , iar trailerul poate fi vizionat aici Inaugurat în 2008, City Park Mall este principalul mall din oraș, punând la dispoziția vizitatorilor un mix de branduri de renume și opțiuni variate pentru petrecerea timpului liber. De la momentul deschiderii, centrul comercial și-a dublat capacitatea închiriabilă la 51.700 mp, găzduind peste 200 de magazine de modă, frumusețe, de sport, copii și timp liber. Printre acestea se numără și zeci de branduri exclusive. Calvin Klein, Intimissimi și Intimissimi Uomo, Reserved, Mohito, Guess, Tommy Hilfiger, Victoria Gallery, Calzedonia, Musette, Obsentum, Beautik Haute Parfumerie, Kiehl’s, MAC, Il Passo, Magazinul Certificat LEGO, Zara Home, BSB, Teilor New Concept Store, Napapijri sunt doar câteva dintre brandurile care se găsesc numai la City Park Mall Constanța. Mixului de magazine i se adaugă și servicii variate precum Anastasia Beverly Hills, Nomasvello, World Class, Locar Wash, Christian Tour, curățătoria 5asec, servicii de ceasornicărie și croitorie, precum și un punct de încărcare E-charge pentru mașinile electrice. De asemenea, în parcarea supraterană a centrului comercial, proprietarii de mașini Tesla au la dispoziție stații de încărcare Superchargers. În urma unui amplu proces de reconfigurare, City Park Mall pune la dispoziția clienților o zonă de food-court extinsă cu o gamă bogată de restaurante, un spațiu de relaxare (seating area) dublat, precum și peste 250 de noi locuri de parcare, dispuse pe 2 etaje.City Park Mall a lansat SPOT, o aplicație mobilă ce recompensează utilizatorii cu puncte de loialitate pentru fiecare sesiune de cumpărături, oferindu-le astfel acces la oferte și beneficii exclusive, în funcție de statutul atins în program. Aplicația mobilă de recompensare a clienților loiali este disponibilă în toate cele 17 centre comerciale ale grupului NEPI Rockcastle din România: Mega Mall București, Promenada Mall, Shopping City Sibiu, Promenada Sibiu, Shopping City Timișoara, City Park Mall Constanța, Brăila Mall, Shopping City Galați, Shopping City Târgu-Jiu, Severin Shopping Center, Shopping City Deva, Shopping City Piatra Neamț, Shopping City Satu Mare, Shopping City Târgu Mureș, Ploiești Shopping City, Shopping City Râmnicu Vâlcea și Vulcan Value Centre..Aplicația SPOT este gratuită și poate fi descărcată atât din Google Play , cât și din App Store În 2021, City Park Mall a primit reconfirmarea Certificatului de Conformitate COVID-19 din partea Safe Asset Group (SAG). Obținerea acestei acreditări este dovada că centrul comercial funcționează în conformitate cu standardele sanitare internaționale și le oferă clienților o experiență de shopping în siguranță.Warner Bros. Discovery (NASDAQ: WBD) este o companie - lider la nivel global - de media și divertisment care creează și distribuie cel mai divers și cuprinzător portofoliu de conținut și mărci din lume în televiziune, film și streaming. Disponibilă în peste 220 de țări și teritorii și în 50 de limbi, Warner Bros. Discovery oferă inspirație, informații și divertisment publicului din întreaga lume prin intermediul mărcilor și produselor sale emblematice precum: Discovery Channel, discovery+, CNN, DC, Eurosport, HBO, HBO Max, HGTV, Food Network, OWN, Investigation Discovery, TLC, Magnolia Network, TNT, TBS, truTV, Travel Channel, MotorTrend, Animal Planet, Science Channel, Warner Bros. Pictures, Warner Bros. Television, WB Games, New Line Cinema, Cartoon Network, Adult Swim, Turner Classic Movies, Discovery en Español, Hogar de HGTV și altele. Pentru mai multe informații, vă invităm să vizitați www.wbd.com