Cum amenajăm grădina pentru a ne bucura de un grătar în aer liber?

Care este cel mai bun material pentru mobilierul de grădină?

Alegeți o masă pentru grătar de calitate

Umbrirea terasei

Umbrelele de soare sunt o soluție practică și ieftină, care vă va proteja atât de ploaie, cât și de soare.





Copertinele asigură o suprafață mare de umbrire și în plus aveți posibilitatea de a le regla în funcție de necesități.





Pergolele creează locul perfect pentru a vă relaxa în orice moment al zilei.





Accesorii pentru o atmosferă relaxată

Un grătar în propria grădină este lucrul pe care îl așteptăm cu nerăbdare toată iarna. Pentru ca totul să iasă perfect este esențial să aveți bunătăți pregătite, grătarul încins și de asemenea, trebuie să vă asigurați că nu vă lipsesc elementele de bază - mobilierul de grădină, umbra și accesoriile.Sursa de imagine: RossHelen / Shutterstock.comCu siguranța mobilierul de grădină joacă un rol esențial. Fără o mobila adecvată va fi foarte greu să vă bucurați de o seară de vară cu familia sau prieteni. Pentru a putea savura în aer liber bunătățile pregătite la grătar, aveți nevoie de o masă de grădină care să fie suficient de spațioasă și rezistentă chiar și la condițiile meteorologice mai puțin favorabile.În cazul scaunelor de grădină, înălțimea spătarului și adâncimea sezutului sunt foarte importante. Înainte de a le cumpăra trebuie sa le testați, indiferent dacă veți alege scaune clasice sau scaune tip sezlong, trebuie să vă asigurați că sunt confortabile. Puteți crește confortul cu perne pentru șezut și spate, sau puteți alege modelele care deja au aceste dotari. Alegeți materiale rezistente și impermeabile care nu se decolorează.Sursa de imagine: niceregionpics / Shutterstock.comPlastic - este unul dintre cele mai populare materiale, este practic, ușor de transportat și are un preț de achiziție scăzut. Nu aveți nevoie de produse speciale pentru întreține, o lavetă umedă cu detergent este suficient pentru a îndepărta murdăria și praful. Dezavantajul poate fi fragilitatea și capacitatea limitată de încărcare, se poate rupe și crăpa cu ușurință, iar modelele mai ieftine se pot decolora la soare.Lemn - mobilierul de grădină din lemn arată mult mai bine decât cel din plastic și se integrează într-un mod natural în orice gradină. Dar, în afara faptului ca are un preț mai mare, este și mai greu de întreținut, trebuie lăcuit și ceruit în mod regulat. Dar vă veți bucura de aspectul, confortul și designul frumos și durabil pentru mult timp. Dacă vă doriți mobilier din lemn de foarte bună calitate, optați pentru lemnul exotic(acacia, meranti, tec), acesta este foarte rezistent la condiții extreme și la umiditate, astfel va veți putea bucura de el mai multe sezoane.Ratan - este cel mai popular material pentru mobilierul de grădină sau terasă. Marele său avantaj este rezistența la intemperii, se poate ține afară pe tot parcursul anului și poate rezista chiar și la zăpadă. Dacă vă doriți un mobilier cu aspect de ratan, dar nu sunteți dispus să plătiți prețul acestuia, atunci puteți opta pentru un mobilier de grădină fabricat din ratan artificial. Cu toate acestea, rețineți că nu are capacitate mare de încărcare, iar durabilitatea sa este mai scăzută în comparație cu ratanul natural.Metal - mobilierul metalic este foarte stabil, are o capacitate mare de încărcare și se găsește într-o gamă largă de modele. Oțelul este un material de foarte bună calitate, nu rugineste și are o durată lungă de viață. Poate părea rece la prima vedere, dar totul depinde de modul în care reușiți să asortați mobilierul cu restul terasei. Puteți folosi perne de scaune pentru un plus de confort dar, și în scop decorativ.Sursa de imagine: Marso / Shutterstock.comMaeștrii grătarului vor aprecia cu siguranță o suprafață suplimentară pentru pregătirea ingredientelor pentru grătar. Bucătăriile de grădină sau mesele pentru grătar vă oferă atât o zonă pentru felierea și pregătirea cărnii cat și un spațiu de depozitare pentru vase și diferite cârlige pentru prosoape și accesorii. În plus, unele sunt pe roți, ceea ce vă permite să le manevrați foarte ușor și confortabil.Deși soarele este o sursă de căldură și bună dispoziție, în timpul verii trebuie să vă expuneți cu prudență la soare, astfel încât să nu vă provoace insolație sau arsuri solare. Din fericire, există o mulțime de soluții pentru a vă feri de razele soarelui.Sursa de imagine: tokar / Shutterstock.comPe lângă mobilier și umbră, puteți adăuga și câteva detalii în zona de relaxare din grădină. Acestea vor contribui la crearea unei atmosfere confortabile și vă vor ajuta să vă personalizați grădina în stilul preferat. Nu vă fie teamă să combinați și să asortați diferite culori și texturi. Puteți folosi ghivece cu plante mari de exterior, felinare, bănci de grădină, cutii pentru depozitarea păturilor, lămpi solare sau diverse decoratiuni pentru grădină.