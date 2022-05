Cum se menține Adrian Năstase în formă, la 71 de ani

Invitat la Podcastul lui Damian Drăghici, Adrian Năstase a povestit cu ce se ocupă în timpul liber, la cei 71 de ani pe care îi are: „Am putut să produc o pălincă absolut remarcabilă. Eu beau cu măsură, mai am încă resurse. Mă bucur să le ofer prietenilor, am făcut niște sticle speciale, pe care am scris ‘Cornu’ și inițialele mele. Se pun merele sau prunele în budane și ele fermentează, apoi când se formează podul deasupra, este momentul să pregătești țuica. Vin nu fac, nu e zonă potrivită pentru asta, fiind la o altitudine de 600 de metri”, a explicat fostul președinte al Partidului Social Democrat (PSD), scrie unica.ro