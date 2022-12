De duminică, 11 decembrie, intră în vigoare Noul Mers al Trenurilor. Care sunt modificările

CFR Călători informează populația că începând de duminică, 11 decembrie, intră în vigoare noul Mers al Trenurilor 2022-2023, care va fi valabil până la data de 9 decembrie 2023. În tot acest interval, vor circula, în medie, 1.100 trenuri operate de CFR Călători, în funcție de perioada din an. Ca noutate, după o pauză de opt ani, este reintrodusă categoria de tren Intercity pe rutele pe care viteza și condițiile tehnice permit acest serviciu. Față de anul anterior, „Tomis Expres” Constanța-Brașov și retur are o oprire suplimentară în Ploiești, şi, în plus, este optimizată capacitatea de transport pe anumite relații prin introducerea unor trenuri noi, de exemplu pe ruta București Nord - Roșiori - Craiova și retur, cu tendința circulației într-un program de mers cadențat pe viitor. Alte noi trenuri sunt introduse pe ruta Iași - Cluj Napoca și retur.Pentru a răspunde mai bine cerințelor, în anumite zone CFR Călători operează cu trenuri care asigură condiții apropiate cu cele ale trenurilor IR, dar la un tarif mai mic, ceea ce oferă accesibilitate unei categorii cât mai largi de călători. În ceea ce priveşte ruta București - Brașov și retur, aceasta este asigurată zilnic cu circa 21 perechi de trenuri asigurând un program orar de călătorie flexibil pentru publicul călător. În sezonul estival între principalele orașe din țară și litoral se va asigura legătura cu trenuri directe, cu mențiunea că pe distanța Constanța - Mangalia și retur trenurile circulă în regim de tren Regio și la tarifele aferente acestui rang de tren.