Deficitul de personal conduce la epuizarea fizică a angajaților din Asistenţa Socială

„Ultima majorare salarială a avut loc anul trecut, dar având în vedere preţurile galopante, nimic nu mai este suficient. Toată lumea se plânge. De fapt, nu cred că mai există vreun sector de activitate care să se poată lăuda că mai are aceeaşi putere de cumpărare ca înainte de pandemie. În prezent, există două metode de salarizare: în baza Legii nr. 153 sunt cei care lucrează în centre, care sunt salarizaţi pe grile, şi ceilalţi care nu lucrează în aparatul propriu şi sunt salarizaţi în baza art. 11 din Legea Salarizării. Am reuşit, anul acesta, să mai majorăm un pic salariile, dar majorările nu ţin pasul cu scumpirile”, a declarat preşedintele Sanitas Constanţa, Nicolae Manea, pentru „Cuget liber”.











Cea mai mare problemă o constituie, însă, deficitul de personal. Practic, a subliniat el, unităţilor care sunt subordonate autorităţilor locale li s-au deblocat, anul acesta, doar 7% din posturile cerute prin memorandumuri. În aceste condiţii, oamenii muncesc din greu pentru a suplini lipsa colegilor, a subliniat Manea.





„Asistenţa Socială are o situaţie foarte interesantă, confruntându-se cu un deficit de personal foarte mare. Între timp, s-au găsit soluţii de avarie, în sensul delegării dintr-o parte în alta a personalului, dar nu se poate face acest lucru la nesfârşit, pentru că oamenii sunt epuizaţi, muncind mai mult decât ar trebui”, a adăugat el.





Întrebată despre cum se descurcă, la ora actuală, cu angajaţii pe care îi coordonează, Monica Poptile, directorul Direcției Generale de Asistență Socială (DGAS Constanța), a precizat că au deficit de personal. Pentru că salariile sunt mici, le-au tot plecat oameni şi nu au mai venit alţii în locul lor. „Acum, în organigrama DGAS sunt 240 de posturi, plus 131 pe medicină şcolară şi comunitară, cărora li se adaugă 818 asistenţi personali. Deci, în total avem 1.189 angajaţi. Chiar şi aşa, tot mai este nevoie de oameni. Din păcate, avem restricţii legislative care ne permit angajarea de personal doar dacă acele locuri se vacantează în cursul anului respectiv. Acum ni s-au vacantat câteva posturi de asistenţi sociali, le-am scos la concurs, dar nu s-a prezentat nimeni, pentru că noi suntem acea categorie specială care lucrează cu un anumit segment al populaţiei, cu diferite afecţiuni, cu risc de excluziune socială etc”, a explicat managerul.











La rândul său, directorul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, Mihaela Ristea, ne-a declarat că, raportat la numărul de posturi, au nevoie de oameni în plus, mai ales că au tot deschis, în ultima perioadă, servicii noi în cadrul DGASPC. „Am tot făcut memorandumuri și, în sfârșit, ni s-a aprobat unul. Noi am tot dezvoltat servicii noi, la Lumina, Murfatlar etc, dar avem nevoie de personal. Ne trebuie infirmieri, lucrători sociali, educatori, psihopedagogi. După ce am aprobat ultima organigramă, am făcut niște calcule și, la copii, avem nevoie de încă 32 de persoane pe noile servicii. La adulți, în schimb, ar trebui în jur de 70 de persoane, față de ceea ce avem, în prezent, în serviciile pe care le restructurăm”, ne-a declarat aceasta.





Federaţia „Sanitas” a finalizat săptămâna aceasta negocierea contractelor colective de muncă la nivel de sector Asistenţă Socială. Aceasta nu este doar o premieră pentru sindicalişti, ci şi o veste bună. Mai rămâne ca acest contract să fie redactat şi semnat, el urmând să reglementeze tot ceea ce înseamnă relaţii de muncă, dar mai ales să creeze un cadru unitar în toate judeţele, în ceea ce priveşte salarizarea.