Deficit de personal în Sănătate şi Asistenţa Socială. "Oamenii sunt epuizați!"

Referitor la această situaţie, preşedintele sindicatului Sanitas, filiala Constanţa, Nicolae Manea ne-a declarat următoarele: „Sunt probleme pentru că ambele sectoare nu seamănă cu nici un alt sector de activitate. Până acum, s-au deblocat câteva mii posturi din subordinea Ministerului Sănătăţii, dar din posturile aflate în subordinea administraţiei publice locale, doar 7%. Este o discrepanţă foarte mare. Normativele spun foarte clar, între cât şi cât trebuie să funcţioneze fiecare loc de muncă, şi, atunci, orice om lipsă îngreunează desfăşurarea activităţii. Asistenţa Socială are o situaţie foarte interesantă. Are un deficit de personal foarte mare. În plus, nu este clarificată nici problema centrelor recent deschise, prin fonduri europene, care nu prea pot funcţiona fără personal. Deficitul este atât de mare, încât angajaţii nu ştiu ce să mai facă. Au făcut numeroase memorandumuri, dar în zadar şi riscă, probabil, sancţiuni drastice sau chiar închiderea. Între timp, s-au găsit soluţii de avarie, în sensul delegării, dintr-o parte în alta a personalului, dar nu se poate face acest lucru la nesfârşit, pentru că oamenii sunt epuizaţi, muncind mai mult decât ar trebui. În prezent, în judeţul Constanţa avem câteva mii de angajaţi în cele două sectoare de activitate, iar pentru ei, toţi, vom insista, în continuare, pentru rezolvarea acestor probleme. Totul ţine, însă, de Guvern. Decizia de deblocare a posturilor le aparţine. Noi spunem un lucru: degeaba ai un număr acceptabil de personal în unităţile sanitare, dacă sunt secţii descoperite”.





Misiunea angajaților din sistemul sanitar, precum şi a celor din asistență socială nu este deloc ușoară și trebuie răsplătită corect, în raport cu munca depusă, susţin salariaţii. Totuşi, spun aceştia, mai există o problemă ce trebuie rezolvată, şi anume deblocarea posturilor. Reamintim că, la nivel naţional, în urmă cu câteva luni s-a propus scoaterea la concurs a peste 7.600, dintr-un deficit estimat la 30.000 de posturi, care poate aduce o oarecare ușurare în ceea ce privește deficitul de personal, chiar dacă aceasta este doar o soluție temporară. Pentru a asigura, însă, un sistem de sănătate și asistență socială eficient și de calitate, este necesară o abordare mai amplă și mai sustenabilă.