Dentiştii acuză conducerea Colegiului Medicilor Stomatologi Constanţa! "Nu ştim ce face cu banii noştri!"

Mai mult decât atât, stomatologii au acuzat conducerea că nu a mai întocmit niciun raport de activitate de multă vreme. De fapt, analizând site-ul Colegiului Medicilor Stomatologi din Constanţa, ultima informare postată se referă la decizia Adunării generale privind organizarea şi desfăşurarea în sistem on-line a şedinţelor organelor de conducere ale Colegiului Medicilor Stomatologi din România.



Nimeni nu ştie ce se face cu cotizaţia de 80 de lei achitată lunar



Totuşi, pentru cei care vor să intre în sistem sunt postate informaţii despre legislaţie, educaţie medicală continuă, avizări, acreditări şi, bineînţeles, cotizaţia pe care dentiştii au obligaţia să o achite, respectiv 80 de lei pe lună. Cu toate acestea, oamenii au nelămuriri şi le-ar plăcea să fie băgaţi în seamă mai des de către colegiu. „În afară de taxa lunară pe care avem obligaţia să o achităm lună de lună, altceva nu prea mai aflăm de acolo. La un moment dat, am fost informaţi că nu mai avem voie să folosim dezinfectanţii de anul trecut, ci alţii, recent aprobaţi. Deci, bani aruncaţi pe fereastră, pentru că nu mai avem voie să îi folosim. Din păcate, am aflat târziu acest lucru şi am dat degeaba banii pe aceştia. La un moment dat, a fost o problemă şi cu mopurile pe fiecare încăpere în parte. Am vrut să semnăm o petiţie, ne-a fost refuzată, apoi iar am semnat altă petiţie. Până la urmă, nu s-a mai făcut nimic. Lista a fost publicată în Monitorul Oficial şi fiecare medic s-a conformat, dar asta nu înseamnă că anumite decizii nu ni se par aberante”, ne-a declarat Elena U., un medic dentist constănţean.





În rândurile de mai sus am adus în discuţie taxa lunară de 80 de lei pe care doctorii o plătesc, din punctul lor de vedere, cam degeaba.





„În perioada următoare va trebui să merg la colegiu pentru prelungirea avizului de liberă practică şi să plătesc şi această taxă. Nu înţeleg pentru ce o plătim, pentru că nu suntem deloc băgaţi în seamă”, a precizat un alt medic.





La întrebarea ce face Colegiul Medicilor Stomatologi Constanţa pentru ei, în speță preşedintele Aureliana Caraiane, răspunsul a fost acelaşi: „nimic!”





„Colegiul nu face absolut nimic pentru noi. Aceasta este problema. Noi mergem pe acolo când trebuie să ducem câte vreo diplomă, pentru că ni se cer nişte credite anuale, ca dovadă că participăm la diferite evenimente, însă nu i-am auzit nici pe colegii mei de vreun ajutor din partea lor, către noi. Colegiul Medicilor Stomatologi nu ne ajută cu nimic. De exemplu, dacă avem vreo reclamaţie de la pacienţi, şi au mai existat astfel de cazuri, colegiul nu reacţionează în niciun fel. Aşadar, vă mulţumim că ne ajutaţi şi ne luaţi banii”, a precizat un alt medic, necăjit de atitudinea conducerii colegiului tomitan, care a preferat să nu îşi decline identitatea.





Am încercat să aflăm care este poziţia preşedintelui colegiului, Aureliana Caraiane, totodată decan al Facultăţii de Medicină Dentară din cadrul Universităţii „Ovidius”, vizavi de toate aceste aspecte semnalate şi nu numai.





Din păcate, fără succes! Reporterii cotidianului „Cuget Liber” au contactat-o pe acesta constant, din data de 23 februarie, pentru realizarea unui interviu care vizează atât activitatea facultăţii, cât şi cea a colegiului pe care îl conduce. De fiecare dată, am fost amânaţi şi nu am aflat nimic din ceea ce ne interesează, la fel cum nici unii medici nu primesc răspuns la problemele care îi frământă.





Cabinete dentare se găsesc, slavă Domnului, în oraşul de la malul mării. Nu de specialişti ducem lipsă, ci de o mai bună comunicare între acest colegiu, care îi reprezintă, şi medici, acele persoane care alină suferinţele tuturor celor greu încercaţi de durerile dentare, despre care, se ştie, că sunt tare greu de suportat, câteodată. Medicii constănţeni muncesc, îşi fac treaba, dar, totuşi, îi arată cu degetul pe cei care fac parte din staff-ul colegiului, în special pe preşedintele acestuia, prof. univ. dr. Aureliana Caraiane, plângându-se că ei habar nu au ce se întâmplă cu banii din cotizaţii, şi asta nu de ieri, de azi, ci de câţiva ani.