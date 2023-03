Povestea Asociației Blondie, care a oferit șansă la viață pentru 400 de copii, pornește de la un caz din Constanța

În România, în fiecare zi, două persoane află că boala de care suferă nu poate fi tratată în țară. Tratamentul într-o clinică din străinătate este decontat prin formularul E112, dar transportul până acolo, nu.





În lipsa unei soluții, pacienții care nu își pot permite costul zborului încearcă, cu riscuri mari, să ajungă la spitalele din afara țării cu zboruri de linie. Cei mai mulți, însă, mor.





„Transportăm cele mai grave cazuri medicale - boli rare, boli genetice, afecțiuni oncologice, renale, pulmonare, neurologice, malformații cardiace complexe. Nu am refuzat niciun caz care a ajuns la noi”, a explicat Adelina Toncean, fondatoarea Asociației Blondie.





„Blondie a fost salvarea noastră în pandemie. Când toate liniile aeriene erau închise, noi am făcut transporturi cu Blondie. Altfel nu s-au mai putut face. La început părea că a fost ceva intermitent, o întâmplare, dar apoi, când am văzut că s-au împlinit o sută de zboruri, 144 chiar, și când am numărat câți copii au fost transportați, mi-am dat seama ce lucru extraordinar face Blondie. De fapt, Blondie a fost salvarea acestor copii! Sunt puțini care înțeleg lucrul ăsta!”, declară dr. Cătălin Cîrstoveanu, şeful secţiei de terapie intensivă nou-născuţi de la Spitalul M.S. Curie.



Recordurile zborurilor Blondie





- Cel mai mic copil transportat avea 3 zile.



- 80% dintre pacienții transportați nu aveau împlinită vârsta de un an.



- A ajuns în 16 țări, la 29 de clinici



- A avut o săptămână în care a organizat 6 zboruri



- A parcurs 421.200 km, distanța de la Pământ la Lună



- A înconjurat Pământul de 10 ori



- A transportat 1.000 de copii orfani din Ucraina



- A plătit peste 3.500.000 euro pentru aceste zboruri din ultimii 3 ani.



Tarom este partenerul Asociației Blondie din primul an, însă obiectivul este achiziția unui avion-ambulanță aeriană.





„Cu 1.500.000 € achiziționăm un avion și îl dotăm cu toate echipamentele medicale necesare. Creăm astfel primul serviciu de ambulanță aeriană din România, un serviciu extrem de necesar. Fiecare caz care ajunge la noi, fiecare copil pare că ne spune «Eu zbor sau mor!». Vorbim de urgențe, de cazuri grave, care nu pot fi tratate în România. De pildă, duminică am transportat un copil de tre ani cu cancer de prostată. Clinica din Paris a crezut că am completat greșit actele, că era vorba de un bărbat de 30 ani, și chiar și așa, tot era un caz prematur”, spune Adelina Toncean.





Ambulanța aeriană preia bolnavi în stare critică și îi transportă de urgență către spitalul pregătit să îi primească, chiar dacă acesta este la o distanță mare.





Aeronava-ambulanță aeriană este ca ambulanța terestră, dotată cu toate echipamentele medicale necesare fiecărei afecțiuni, are la bord o echipă de medici și asistente specializați să acorde îngrijire de urgență în aer și, mai ales, este gratuită - costul de transport pentru pacienți este zero.





În schimb, peste 400 de persoane cu afecțiuni grave – în marea lor majoritate copii - au primit, în ultimii trei ani, șansa de a trăi datorită Asociației Blondie, care a organizat și susținut 144 de zboruri medicale în regim de ambulanță aeriană. Un zbor medical costă între 20-30.000 €, dar poate ajunge și la 50.000 €.