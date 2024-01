Elevatorul auto perfect pentru pasiunea dumneavoastră

Dacă vă numărați printre persoanele care dețin un service auto sau printre pasionații de mașini, care își doresc să-și ducă hobby-ul la următorul nivel, atunci acest articol vă este dedicat. În rândurile ce urmează ne propunem să vă ajutăm să alegeți una dintre cele mai folositoare și importante unelte pentru mentenanța autoturismelor și anume, un elevator auto. Veți afla care sunt caracteristicile sale și din ce tipuri de elevatoare puteți alege, ca la final să puteți face cea mai bună alegere. Să începem!Pasiunea pentru automobile este un hobby des întâlnit printre bărbați. De la cunoașterea diverselor branduri și modele de mașini până la mentenanță și reparare, există o mulțime de nișe care vă pot atrage atenția și, totodată, ajuta să vă duceți pasiunea la următorul nivel. Și cum aici ne adresăm cunoscătorilor, suntem siguri că deja știți cât de importante sunt uneltele profesionale într-un service auto sau într-un garaj bine aprovizionat. Dacă vă doriți să vă îmbunătățiți service-ul sau poate să începeți amenajarea garajului personal, mai întâi de toate va trebui să alegeți un elevator auto de calitate. Această unealtă este reprezentată de un dispozitiv ce ajută la ridicarea mașinilor pentru a putea fi reparate sau verificate în zonele mai greu accesibile. În funcție de greutatea autoturismului și nevoile dumneavoastră, există trei tipuri de elevatoare din care puteți alege dar și o listă scurtă de caracteristici care vă pot ajuta să luați cea mai bună decizie. În continuare, veți afla care sunt modelele în cauză iar apoi vom trece la criteriile de alegere care vă vor ajuta să vă avansați cunoștințele.· Tipuri de elevatoarePe lângă cricul hidraulic și cârligul de remorcare , elevatorul auto este și el un dispozitiv de mare importanță în garajele profesionale. După cum vă spuneam și mai sus, acesta vă va ajuta să ridicați mașina la o anumită distanță de sol pentru a putea fi reparată sau verificată, ori de câte ori este nevoie. Există, însă, trei modele din care puteți alege, așa că haideți să aflați la ce vă poate ajuta fiecare.- Elevatorul cu două coloane: este cel mai des întâlnit tip de dispozitiv. Acesta este accesibil, îndeplinește cu brio majoritatea sarcinilor la care este folosit și dispune de o capacitate de ridicare de până la 4 tone. Este destinat mașinilor de mici dimensiuni și poate fi găsit în toate service-urile auto din țară. De asemenea, el este caracterizat de două coloane înalte pe care mașina în cauză este fixată și apoi ridicată. Aceste coloane asigură stabilitate sporită și oferă libertate în mișcare în timpul reparării.- Elevatorul cu patru coloane: dacă modelul precedent era stabil, aflați că cel cu patru coloane este și mai performant. Acesta este destinat și autoturismelor de dimensiuni mai mari, cum ar fi suv-urile și camionetele, dar poate fi folosit și ca dispozitiv 2 în 1. La ce ne referim când spunem acest lucru? La faptul că o mașină poate fi poziționată jos și o alta „la etaj”, deasupra ei. În funcție de nevoi, veți putea lucra la două mașini în același timp, fără să întâmpinați niciun risc. Totodată, elevatorul cu patru coloane mai poate fi folosit și pentru reparațiile mai complexe cum ar fi reglarea geometriei roților sau altele.- Elevatorul foarfecă: ultimul model din care puteți alege este elevatorul foarfecă, destinat în mod expres atelierelor de tip vulcanizare sau utilizării proprii, din garaj. Ce trebuie să rețineți despre acest model este că are cea mai scăzută capacitate de ridicare, de aici și conexiunea cu lucrările de tip vulcanizare. Cu un astfel de elevator veți putea schimba anvelopele mașinii de unul singur și veți dispune de tehnologii moderne ce vor face ca utilizarea sa să fie mai ușoară.Iar acum că ați aflat ce fel de elevatoare există pe piața din domeniu, am ajuns la momentul în care vă povestim și despre criteriile de alegere.· CaracteristiciPentru a dispune de un elevator auto de top , trebuie să țineți cont de următoarele caracteristici atunci când faceți decizia finală:- Sistemul de siguranță automat: un elevator profesional vine însoțit de un sistem de siguranță automat ce se activează atunci când ridicați autoturismul de la sol. Acesta vă va oferi certitudinea că puteți lucra sub mașină fără nicio grijă și că automobilul în cauză va sta fixat pe suport.- Plăcile de cauciuc pentru protecție: în domeniul reparării mașinilor este foarte important să se lucreze cu grijă și atenție. De aceea, un elevator demn de toate laudele va dispune și de plăci de cauciuc lipite pe fiecare coloană în parte. Aceste plăci vor împiedica zgârieturile să apară și astfel, mașinile se vor menține în forma intactă în care au fost aduse la service.- Capacitatea de ridicare: după cum ați aflat și din rândurile precedente, elevatoarele pot dispune de diverse capacități de ridicare, în funcție de sarcina pentru care sunt construite. Astfel, aflați că există și elevatoare cu o capacitate de până la 5 tone, deci aveți o gamă largă de produse din care să alegeți.Având toate aceste informații la dispoziție, nu vă rămâne decât să alegeți elevatorul perfect în funcție de criteriile aflate și să vă duceți pasiunea la următorul nivel, cu pași repezi.Acestea fiind spuse, iată-ne ajunși la final. Sperăm că articolul nostru v-a fost de folos și că v-am ajutat să luați decizia cea bună. Pentru și mai multe sfaturi, nu ezitați să navigați mediul online. Vă dorim happy shopping!