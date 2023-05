Elevii și studenții vor putea să achiziționeze calculatoare, cu bani de la Guvern

Executivul a aprobat acordarea şi în acest an a ajutorului financiar destinat elevilor şi studenţilor pentru achiziţionarea de calculatoare, în baza programului EURO 200, suma totală alocată fiind de 1,7 milioane de lei, a anunţat joi, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru.







“În baza programului EURO 200 pentru acordarea unui ajutor financiar elevilor şi studenţilor pentru achiziţionarea de calculatoare au fost dispuse măsuri de continuare şi pentru acest an. Este hotărârea care a fost aprobată astăzi de Executiv, în acest sens, de acest sprijin urmând a beneficia elevii şi studenţii din învăţământul de stat sau particular acreditat, care au până în 26 de ani şi provin din familii cu un venit brut lunar de maximum 500 lei pe membru de familie. Pentru acest an, venitul brut lunar pe membru de familie s-a majorat de la 250 lei la 500 lei, ca urmare a evoluţiei indicelui preţului de consum, aşa cum se regăseşte în comunicarea Institutului Naţional de Statistică, iar anul acesta bugetul alocat este de 1,7 milioane lei”, a declarat Dan Cărbunaru, potrivit Agerpres.







Potrivit acestuia, de la debutul programului, în 2004, s-au înregistrat deja peste 330.000 de beneficiari.