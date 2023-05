Campionatul Mondial şi European de Karate se desfăşoară la Oradea

Municipiul Oradea va găzdui, în perioada 19 - 21 mai, Campionatul Mondial şi European de Karate, la Arena „Antonio Alexe”, cu intrare liberă, fiind al doilea campionat mondial al Federaţiei internaţionale de karate organizat în colaborare cu Clubul Sportiv Crişul Oradea.„Am ales Oradea în primul rând pentru că este apropiată de toată reţeaua de circulaţie din Europa, e foarte uşor de ajuns, acesta a fost unul din criteriile care au contat foarte mult la organizarea campionatului aici, plus că are două săli foarte frumoase, dintre care am ales Arena Antonio Alexe, pentru că se pretează mai bine”, a declarat în conferinţă de presă, vicepreşedintele Federaţiei Române de Karate, Vasile Manea, în acelaşi timp şi vicepreşedinte al Federaţiei mondiale de karate.Campionatul mondial va avea loc vineri, iar sâmbătă şi duminică se va desfăşura Campionatul European. Vasile Manea a explicat că s-a ales această formulă, a organizării împreună, dar de anul viitor, se vor separa competiţiile.„Nu suntem singurii care am făcut chestia asta, am luat-o şi noi de la alţii. Ne-a blocat foarte mult perioada de pandemie. Dacă nu era pandemia, de mult erau separate lucrurile, dar la început a trebuit să facem aşa”, a precizat Manea.