Regal de karate la Mangalia. Toţi ochii aţintiţi pe Cupa „Shaolin Callatis”

Duminică, 26 martie, la Sala „Shaolin”, de la Casa Tineretului din Mangalia se va organiza Cupa „Shaolin Callatis” la Kung-Fu, la proba „Tuishou” individual şi pe echipe, pentru copii, cadeţi, juniori şi seniori, masculin şi feminin. Cupa este organizată de C.S. „Marea Neagră”, sub egida Federaţiei Române de Arte Marţiale de Contact, preşedinte prof. Dumitru Mocănaşu.La această competiţie vor participa sportivi din mai multe cluburi, din judeţul Constanţa. Acesta este primul concurs organizat la Kung-Fu, după o perioadă de un an şi jumătate şi organizatorii speră să reprezinte un impuls pentru sportivi, de a se pregăti şi de a participa la concursurile sportive.Proba „Tuishou” este considerată cea mai uşoară, dintre cele 28 de probe sportive pentru amatori, din Kung-Fu. Dar, de-a lungul anilor, am văzut multe orgolii, ale sportiviilor şi părinţilor, care uneori au fost de neînţeles, exagerate, la o astfel de probă. Am fi înţeles aceasta la probele de „full-contact”, unde lupta este foarte dură.Organizatorii speră ca sportivii să-şi dovedească dorinţa de a câştiga şi că vor fi meciuri foarte frumoase, la individual şi la echipe, unde la categoria de vârstă, este open la greutate şi se poate întâmpla ca un sportiv uşor, să se lupte cu unul mult mai greu.