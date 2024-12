English Breakfast la MG – EXPOCAR, 12-13 decembrie!

[email protected]

Sărbătorim 100 de ani de inovație, stil și performanță MG, 1 an de când EXPOCAR este distribuitor MG ȋn Constanţa și 100 de mașini MG livrate ȋn Constanţa.Evenimentul deosebit este dedicat pasionaților de automobile și iubitorilor brandului MG. În acest an, sărbătorim 100 de ani de inovație auto MG, un brand cu tradiție care a devenit un simbol al automobilismului britanic.Evenimentul marchează nu doar centenarul MG, ci și un an de la deschiderea showroom-ului nostru în Constanța. Ne bucurăm să anunțăm că am livrat deja 100 de mașini MG clienților din Constanța, ceea ce subliniază popularitatea și aprecierea brandului în rândul pasionaților auto din regiune.Vino să descoperi gama variată de modele MG (MG3 Hybrid+, MG4 electric, ZS Hybrid+, MG HS), toate echipate cu tehnologie de vârf, design captivant și 7 ani garanție. Configurează modelul preferat: https://mgmotor.expocar.roVei putea să afli mai multe despre istoria fascinantă a brandului MG și inovațiile care l-au consacrat.