Grădiniţa "Steluţele Mării" intră în reabilitare. "Totul este vechi, ruginit, înțepenit"

Cu timpul, renumele grădiniţei şi dinamica demografică a zonei au atras numeroase solicitări din partea părinţilor şi, de atunci, pragul grădiniţei este trecut an de an de sute de copilaşi, care merită, cu toţii, să înveţe într-un spaţiu renovat şi modern, la standardele actuale.











Partea bună este că unitatea de învăţământ va beneficia, în sfârşit, de reabilitare, în acest sens fiind semnat încă din 2024 cu Primăria Constanţa contractul de finanțare pentru renovarea și reabilitarea energetică a clădirii. Dintre obiectivele principale ale proiectului amintim renovarea energetică a corpului de clădire cu o suprafață construită desfășurată de 3.168 mp, reabilitarea termică, modernizarea sistemelor de instalații din clădire, inclusiv cu sisteme alternative de producere a energiei termice și electrice - surse regenerabile.











Potrivit directorului grădiniței, Nina Andreiev, fiecare an care a trecut a contribuit la deteriorarea unității. Vestea că vor începe lucrările i-a bucurat pe angajaţii grădiniţei.











„Am semnat deja contractul şi sperăm ca, după data de 15 martie, lucrurile să se pună în mişcare. Proiectul se întinde pe o durată de un an de zile. Firma care se va ocupa de reabilitare este aceeaşi care s-a ocupat şi de lucrările de la Liceul Traian din Constanţa. În principiu, se va lucra pe tronsoane, iar la final, în spaţiul în care şi-a desfăşurat o parte din cursuri Şcoala nr. 8, vom avea o sală de mese. Colegele care se află, acum, în acel tronson vor veni în tronsonul 2 şi vom fi două clase într-o clasă pentru câteva luni. Sper să găsim, însă, înţelegere de la părinţi, pentru că este absolut necesar să se schimbe conductele, care nu arată deloc bine, toată instalaţia sanitară, termică, electrică, ferestrele, uşile. Clădirea este veche și problemele cele mai mari le avem cu instalațiile termice și electrice. Din câte am înțeles, după finalizarea lucrărilor vom avea și panouri fotovoltaice pe grădiniță, ceea ce este un lucru foarte bun. De exemplu, la ora actuală, dacă afară este prea cald, eu nu pot opri caloriferele. Totul este vechi, ruginit, înțepenit. De fapt, nici nu mai există robinetul de închidere-deschidere a căldurii. Ca urmare, plătim foarte mult agentul termic, în jur de 60.000 de lei pe lună. Drept urmare, așteptăm cu nerăbdare ca și constructorul să vină să semneze contractul și să se apuce de treabă”, a declarat managerul, pentru „Cuget liber”.











Întrebată dacă după reabilitare îşi vor extinde activitatea, Nina Andreiev a precizat că au 18 grupe și 342 copii. „După reabilitare, ne-am putea extinde activitatea, dar sunt suficienți micuții pe care îi avem. Având experiența înscrierilor, numărul de copii și locuri pentru circumscripția noastră este de ajuns”, a adăugat aceasta.





La acest moment, Grădinița cu orar prelungit nr. 36 „Steluţele Mării” are un efectiv de 18 grupe, 342 copii, în total. Aceasta are un istoric foarte interesant. Iniţial, a funcţionat la adresa deja menţionată, într-o clădire construită de Integrata de lână, pentru copiii muncitorilor din acea întreprindere. Apoi, în 2005, clădirea a fost revendicată de Tomis Tex, fosta Integrată de lână dând faliment. În acel moment, Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa a găsit ca soluţie mutarea grădiniţei în Şcoala „I.L Caragiale”, care funcţiona peste drum de grădiniţă, cu un număr mic de clase, lucru care a permis ca o aripă a acesteia să se poată transforma în săli de grupă, bucătărie, cămară, spălătorie etc, spaţii necesare pentru funcţionarea celor cinci grupe de preşcolari, în regim de program prelungit. În anul şcolar 2009-2010 grădiniţa şi-a mărit numărul de copii, funcţionând cu opt grupe, iar din 2010-2011 a devenit cea mai mare grădiniţă din judeţul Constanţa, cu 18 grupe.