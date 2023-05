Grefierii amenință și ei cu PROTESTE: „Creșterea vârstei de pensionare ne condamnă la moarte sigură”

Sindicatul Naţional al Grefei Judiciare DICASTERIAL a anunţat marţi că se va alătura protestelor declanşate de celelalte categorii de salariaţi din sistemul bugetar şi susţine că grefierii au „capacitatea necesară” de a bloca sistemul judiciar.







„Aflăm din postarea de pe Facebook a prim-ministrului în exercițiu al României că ”pensia fiecărui cetățean trebuie să reflecte importanța muncii sale de o viață și contribuția la sistemul public”, precum și că ”pentru diplomați și personalul auxiliar din instanțele judecătorești vârsta standard de pensionare va crește la 65 de ani”.







Dorim să mulțumim, prim-ministrului României, pe această cale, pentru respectul arătat importanței muncii unei categorii socio-profesionale care și-a sacrificat zi de zi viața și sănătatea pentru bunul mers al sistemului judiciar, subdimensionat din punctul de vedere al resursei umane și subfinanțat de ani de zile, iar dacă nu se cunoștea deja”, conform unui comunicat al sindicatului grefierilor.







Sindicaliştii fac referire la postarea premierului Nicolae Ciucă pe Facebook în legătură cu creşterea vârstei de pensionare la 65 de ani, inclusiv pentru personalul auxiliar din instanţele judecătoreşti.







Pensia grefierilor are componentă contributivă, subliniază sursa citată.







„Din evidențele Casei Naționale de Pensii Publice, numărul fizic de pensionari din categoria personalului auxiliar de specialitate din cadrul instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea a fost de 1.724 grefieri la finele anului 2021 și 1.667 la finele anului 2022.







Are loc o scădere naturală, prin deces, de an la an a numărului de grefieri beneficiari ai pensiei de serviciu, respectiv cu 57 persoane în anul 2022 față de anul 2021 și cu 59 persoane față de anul 2020, iar creșterea vârstei de pensionare va echivala cu condamnarea grefierilor la moarte sigură la locul de muncă!







Speranța de viață a grefierilor este de 59 de ani, iar în prezent se pot pensiona la 60 de ani, de unde rezultă că nu vor mai apuca pensia de serviciu nici măcar în forma actuală”, conform SNGJ DICASTERIAL.







„Curând, grefierii se vor alătura formelor de proteste deja în derulare, precum și celor ce urmează a se iniția de celelalte categorii de salariați nemulțumiți de măsurile aparent populiste și antisociale asumate de actuala guvernare.







Foarte curând, niciun grefier nu va mai răspunde la telefonul personal, după orele de program, în zilele libere sau de repaus săptămânal, pentru a efectua sute de ore suplimentare neplătite sau pentru serviciul de permanență la arestări, indiferent că vorbim despre infracțiuni ușoare, tâlhării sau chiar crime.







Să vedem, atunci, cum prim-ministrul României va invoca, din nou, importanța muncii grefierilor pentru bunul mers al sistemului judiciar”, conchide SNGJ Dicasterial.