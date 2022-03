Iată noile măsuri de relaxare pregătite de Guvern, pentru miercuri

Fără mască de protecție în aer liber! Decizia vine și după ce gradul de ocupare a secţiilor ATI din spitalele româneşti este pe un trend descendent. Miercuri ar fi ziua în care Executivul ar ieși cu primele măsuri de relaxare după valul cinci al pandemiei.Printre principalele măsuri care vor fi luate în următoarele zile se numără:- renunţare la mască în aer liber;- fără restricţii de program la restaurante;- fără certificat verde la magazine, mall-uri etc.;- creşterea capacităţii de la 30% la 50%.„Având în vedere evoluţia situaţiei pandemice, am discutat şi am spus public că urmează să desfăşurăm o analiză după data de 15 februarie la nivelul Ministerului Sănătăţii şi a celorlalte instituţii implicate în gestionarea crizei pandemice. Au avut loc aceste evaluări, este foarte clar că în momentul de faţă în ceea ce priveşte valul cinci am intrat pe o linie descendentă şi am discutat cu domnul ministru Rafila, urmând ca în perioada imediat următoare, ţinând cont de faptul că la începutul lunii martie urmează să îşi înceteze efectele hotărârea de guvern, să avem o analiză cât se poate de concretă şi să venim cu măsuri care să se preteze la nivelul situaţiei concrete”, a spus prim-ministrul înaintea şedintei de Guvern de miercuri.