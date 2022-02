"Am intrat pe o linie descendentă. Urmează o nouă serie de relaxări la începutul lunii martie!"

„Urmează o analiză la nivelul Ministerului Sănătății. Au avut loc aceste evaluări. E foarte clar că în momentul de față, în ceea ce privește valul 5, am intrat pe o linie descendentă și am discutat cu domnul Rafila, urmând ca în perioada următoare, ținând cont de faptul că la începutul lunii martie urmează să își înceteze efectele hotărârea de guvern, să avem o analiză concretă și să venim cu măsuri care să se preteze la nivelul situației.Sigur că există foarte multe așteptări din partea populației. Ieri am avut peste 14.000 de infectări, avem în continuare peste 1.000 de oameni la ATI, dar, așa cum am înțeles de la domnul ministru, există speranța ca în perioada următoare această tendință să fie descrescătoare, ceea ce poate genera un alt set de măsuri pe care să-l avem în vedere”, a declarat Nicolae Ciucă la începutul ședinței de guvern.La rândul său, ministrul Rafila spunea marți că, în următoarele trei săptămâni, România va ajunge la un număr de cazuri cu doar trei cifre, în condițiile în care acum avem peste 10.000 de infectări zilnice.„Aşa cum observaţi, trendul descrescător se menţine. Înregistrăm o scădere a numărului de decese. Numărul cazurilor din ATI e cantonat în jurul a 1.100 de persoane. E un număr important.Vrem să realizăm un calendar de ridicare a restricțiilor. Lucrul care este mai relevant pentru noi se referă la media săptămânală a cazurilor de deces. Media săptămânală în valul patru 473. Cea mai mare în acest val a fost de 128 de decese.Am intrat pe un trend descrescător. Rata de pozitivitate a scăzut de la 30% la sfârşitul lunii ianuarie la 19,5% , o scădere semnificativă.Peste 95% din totalul îmbolnăvirilor sunt cu tulpina Omicron. Această evoluţie va încheia şi acest cinci val. Cred că în următoarele trei săptămâni putem să discutăm despre revenirea la valori scăzute. În ceea ce priveşte ATI, ar fi scăderea sub 50% a paturilor de la ATI, adică sub 900 de cazuri ATI. Acest lucru să fie corelat cu un trend descrescător.În următoarele trei săptămâni o să ajungem la un număr de cazuri doar cu trei cifre în raportarea zilnică”, a declarat Alexandru Rafila, ministrul Sănătăţii, scrie romaniatv.net