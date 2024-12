„Aceștia sunt copiii formați în cadrul corului școlii. Eu sunt proaspăt venit în școala respectivă și acum sunt în formare, dar au voci bune și văd entuziasmul lor și dorința de a participa la corul școlii și la diferite evenimente din tot județul nostru. Au bucuria de a vedea tot ceea ce se întâmplă și în alte instituții. Își doresc mai mulți să participe în corul școlii, însă nu îi pot lua pe toți, dar pe cei care au dorință am reușit să îi culeg și sper să pot să îi și formez mai departe. Aici am venit doar cu o parte dintre copii, corul are în total 50 de membri, iar lista s-a închis momentan, aici suntem doar 17. Pe viitor vreau să îi implic în cât mai multe proiecte legate de județul nostru, cum ar fi Ziua Dobrogei sau Sfintele Paști și celelalte evenimente, de obicei caritabile sau de altă natură”, a declarat profesorul.





Al doilea grup care a trecut pragul sediului Cuget Liber avea în componența lui și copii mai mici, care au împărtășit cu noi emoțiile sărbătorilor de iarnă, ba chiar au curs și câteva lacrimi la interpretarea piesei „Galbenă gutuie”.





„Ne-am bucurat că am putut fi prezenți astăzi, în această locație frumoasă, pentru a aduce tradiția mai aproape. Copiii sunt emoționați de fiecare dată, mai ales că ei, în puritatea lor, chiar simt mesajul colindelor. Mai avem de vizitat locații pentru a duce tradiția mai departe și, desigur, elevii mei participă la toate festivalurile care se organizează atât pe plan local, cât și pe plan național. Posibil să îi vedem și la emisiunile televizate”, a declarat Maria Jalbă, profesoara de canto a celor mici.







La plecare, copiii nu au plecat cu mâna goală! Aceștia au fost serviți cu dulciuri de către echipa trustului de presă.





Le mulțumim grupurilor muzicale pentru momentele artistice pe care ni le-au prezentat! La rândul nostru, le dorim copiilor, îndrumătorilor și familiilor acestora să aibă parte de un Crăciun liniștit și de un An Nou plin de bucurii și realizări!

