Îți refaci garderoba? Iată ce piese esențiale trebuie să ai în dulap

Nu trebuie să cheltuiești o avere pentru a avea un dressing care să se potrivească stilului tău, să fie funcțional și elegant. Îți recomandăm cu regularitate să deții câteva piese la modă pentru a-ți menține look-ul la zi și te invităm, de asemenea, să deții câteva piese basic. Hainele de bază sunt utile pentru a alcătui cu ușurință ținute atemporale, feminine și elegante. Iată o listă cu zece piese vestimentare pe care orice femeie ar trebui să le aibă într-o garderobă elegantă.Sunt blugii o piesă de îmbrăcăminte elegantă? Da, sunt. O pereche de blugi este o parte de bază și esențială a garderobei unei femei, la fel cum poate fi și mica rochie neagră. O pereche de blugi reprezintă baza pentru ținute feminine, elegante și la modă. Vă recomandăm să vă acordați puțin timp pentru a căuta o pereche care să vi se potrivească perfect și să vă flateze tipul de corp.Niște blugi de culoare închisă (negru sau albastru crud) sunt mai versatili și, prin urmare, ușor de purtat. Ei pot fi asortați cu o bluză, un pulover, un hanorac casual sau o jachetă elegantă. Dacă este posibil, încercați să găsiți unul cu puțin elastan pentru o potrivire perfectă. Sfat: Modelele cu croială evazată sau boot-cut sunt cele mai bune pentru a echilibra șoldurile sau coapsele late. De asemenea, au avantajul de a merge perfect cu tocuri.La fel ca și blugii , aceste tricouri au devenit o parte esențială a unei garderobe moderne. Cu toate acestea, trebuie să porți tricouri care să ți se potrivească perfect: dacă este prea larg, nu îți va pune în valoare silueta, iar dacă este prea strâmt, îți va diminua eleganța. Când vine vorba de culori, nu vă fie teamă să fiți îndrăzneață. Timiditatea nu vă va afecta eleganța. O notă de fucsia sau un strop de portocaliu când alegi tricouri sub un sacou sau un cardigan va adăuga puțină căldură unei ținute de bază.Fiecare femeie are nevoie de o bluză albă grozavă sau de o bluză albă frumoasă. Vestea bună? Nu te va costa o avere. Pentru o siluetă elegantă, optează pentru o bluză ajustată, cu dimensiuni reduse. De asemenea, poți opta pentru o bluză cu guler descheiat, pentru un look chic, dar casualPuloverele și cardiganele au făcut întotdeauna parte din garderoba elegantă a unei femei. Cu toate acestea, nu toate puloverele și puloverele sunt create la fel. Alegeți culori sigure (un pulover negru cu guler înalt este un must) și acordați o atenție deosebită calității și fibrelor folosite. Mătasea sau cașmirul sunt, desigur, mai scumpe decât bumbacul sau lâna, dar vor adăuga un plus cert stilului tău. Mai ales că simplul fapt de a purta cașmir ne ajută să ne simțim elegante.O jachetă elegantă, pur și simplu asortată cu o fustă sau pantaloni, oferă cu ușurință un look chic. Adăugarea unui sacou elegant în garderoba ta va adăuga valoare și stil oricărei ținute. Jachetele sunt cunoscute pentru a subția silueta, în special cele care sunt ajustate în talie. Dacă doriți să vă exprimați individualitatea, căutați jachete confecționate din materiale interesante sau piese vintage.Un must-have! Trebuie să ai cel puțin o pereche de pantaloni negri de rochie. Pantalonii negri sunt o bază excelentă pentru multe ținute și de aceea garderoba unei femei moderne nu poate lipsi de ei. Alege unul care să se potrivească perfect siluetei tale. Nu ar trebui să fie nici prea strâmt, nici prea larg, pentru a nu-ți strica look-ul.Un adevărat pilon al garderobei feminine, este greu să te poți lipsi de acești pantaloni din bumbac deschis. Ca și în cazul pantalonilor negri, ai tăi trebuie să se potrivească perfect. Lungimea picioarelor nu prea contează, atâta timp cât purtați pantofi pe măsurăTimp de câteva decenii, pantalonii au fost apreciați de majoritatea femeilor. Ai putea chiar crede că pantalonii au înlocuit fustele și rochiile ca simbol al feminității în garderobele noastre. Dacă garderoba ta conține doar pantaloni de damă, încearcă să îți completezi garderoba cu una sau două fuste și o rochie. Acest lucru vă va oferi o gamă mai largă de ținute. În plus, o mică schimbare este întotdeauna bună pentru stilul tău.Un costum potrivit este o adevărată valoare adăugată la garderoba ta chic și elegantă. Îl poți purta la birou sau în oraș și poți separa piesele și le poți combina cu alte haine din garderoba ta pentru a crea look-uri diferite. Dacă ești o persoană discretă, alege nuanțe neutre, formale, precum gri sau negru. Acest lucru îți va oferi avantajul de a o păstra mai mult timp pe tine. Dacă, pe de altă parte, vă place să vă exprimați unicitatea, nu ezitați să optați pentru nuanțe mai îndrăznețe. Un costum de calitate va dura cel puțin 5 ani, așa că nu ezitați să plătiți prețul pentru a vă asigura un stil extrem de remarcabil.Această creație atemporală și-a dovedit valoarea și pare dificil să îți construiești o garderobă fără ea. Cum alegi micuța rochie neagră pe care să o poți purta din nou și din nou, zi de zi? Optează pentru un model simplu, cu un mic detaliu care îi dă caracter și care îți va flata stilul personal. Aceasta poate fi o rochie cu decolteu sau un decolteu original.