"Iubim Constanța, iubim marinarii"! Spectacol, emoții, dar şi oameni nervoşi pe faleza Cazinoului

Încă de la primele ore ale dimineții, mii de turiști și locuitori din Constanța s-au adunat pe faleza emblematicului Cazino din Constanța pentru a participa la festivitățile organizate cu ocazia Zilei Marinei Române. Evenimentul, devenit deja o tradiție, a transformat orașul într-un magnet pentru cei care și-au dorit să admire spectacolul oferit de Forțele Navale Române.











Atmosfera a fost una de sărbătoare, faleza fiind animată de parade militare, demonstrații navale și spectacole aeriene impresionante. De asemenea, nu au lipsit concertele și momentele artistice pregătite special pentru această ocazie, care au adus zâmbete pe fețele celor prezenți.











Constănțenii sunt obișnuiți cu evenimentele dedicate Zilei Marinei, având în vedere că acestea se organizează în fiecare an, însă turiștii veniți din toate colțurile țării au rămas cu adevărat impresionați de manifestările la care au luat parte.











„Absolut minunat! Iubim Constanța, iubim marinarii! Am venit de la Iași tocmai pentru această minivacanță care a început perfect. Copilașii sunt extrem de încântați. Nu ne așteptam să fie chiar atât de aglomerat, dar la asemenea evenimente deosebite este păcat să nu participi”, a declarat pentru redactorii „Cuget Liber” Alina Popa, turistă.











„Nu vezi așa ceva în fiecare zi. Revenim în fiecare an cu mult drag, iar de fiecare dată rămânem complet impresionați. Ce marinari, ce paradă, ce sărbătoare frumoasă avem! Am făcut tot posibilul pentru a ajunge azi, aici, pe faleza Cazinoului și suntem recunoscători”, a declarat Ioan Popescu, turist din Timișoara.











La eveniment au participat și foști marinari care au privit cu nostalgie tinerii îmbrăcați în uniforme.





„An de an mă întorc în Constanța pentru Ziua Marinei. M-am mutat acum mulți ani de aici, acum stau în Suceava. Eu sunt la pensie, dar întotdeauna m-am mândrit cu meseria pe care am avut-o. La 18 ani am început această meserie și nu o să regret niciodată. Tinerii aceștia sunt foarte frumoși și sunt foarte nostalgic”, a declarat Marcel L., fost marinar.















Momente tensionate





Din păcate, unii turiști au fost deranjați de organizare. Temperaturile au depășit 30 de grade, iar aerul a fost foarte greu de respirat. Mulți dintre ei au venit cu copii și cu bebeluși pentru a vedea spectacolul. Însă la sfârșitul manifestărilor s-a creat o mare agitație. Cu toții își doreau să plece din marea de mulțime, iar din cauza asta s-a creat o stare de agitație și nervozitate.





„Foarte proastă organizarea! Ne împingem ca oile, nu avem culoar pe unde să ieșim. Avem copii mici, nu putem sta așa”, a spus o turistă care încerca să plece din mulțime. O constănțeancă, vizibil supărată, certa turiștii. „Ați venit voi aici și vreți să faceți legea! Cu toții vrem să ieșim din aglomerația asta, nu trebuie să vă împingeți și să țipați. Plecați acasă la voi!”, a spus aceasta. Pe lângă schimburile de replici tăioase, multe persoane prezente au adresat chiar și injurii.











„Cum să vii cu bebelușul la 40 de grade? Cum să îl aduci în marea asta de oameni? Cum să intri cu căruțul unde stau mii de oameni?”, a spus un alt constănțean.











Având în vedere toate aceste evenimente, spectacolul dedicat Zilei Marinei a fost un real succes. Mai multe persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale din cauza căldurii, însă, în final, nu au existat situații grave.





Ziua Marinei a reușit să atragă și în acest an mii de turiști pe faleza Cazinoului din Constanța, un loc cu o istorie bogată.