LA PAS PRIN CONSTANŢA - 24 ianuarie, zi cu rezonanţă istorică! Ce importanță are această dată pentru constănțeni

În zilele noastre, puţini mai dau atenţie, însă, importanţei zilei de 24 ianuarie, când bunicii bunicilor noştri au traversat momente extrem de importante din istoria națională, fapte care n-ar fi fost posibile fără eforturile lor şi cărora trebuie să le fim veşnic recunoscători lor, dar mai ales graţie Micii Uniri a lui Alexandru Ioan Cuza și toată politica sa reformatoare.



Şi pentru că de atunci a trecut mai bine de un secol şi jumătate, suntem datori, în continuare, să învățăm din trecut, să nu repetăm greșelile înaintaşilor noştri şi să repetăm, atunci când situaţia o va impune, dacă o va impune, faptele mari pe care ei le-au realizat cu ani şi ani în urmă.





Din păcate, interesul față de istoria noastră, naționalismul, unitatea, cunoașterea, şi mai ales recunoașterea valorilor adevărate, este incomparabil scăzut, şi asta de ani buni.



Le suntem datori strămoşilor noştri pentru ceea ce am devenit



Nu mai spunem că puţini din tinerii de azi, dar şi adulţi, mai ştiu care a fost cursul acestor evenimente istorice de maximă importanţă pentru România zilei de azi. Şi, da, le suntem datori, cu vârf şi îndesat generațiilor care au făcut posibilă existența și devenirea României: naționaliștilor de la 1859, de la 1878 și de la 1918.





În acelaşi timp, le suntem datori atât conducătorilor, cât și multor români de rând, care nu au ezitat să-și pună amprenta, uneori, plină de sânge, alteori pe semnăturile care au pecetluit drumul spre România Mare.



Anii au trecut, este adevărat, dar haideţi să nu ne uităm istoria şi ce fapte măreţe s-au realizat în acele vremuri, pe care s-a aşternut, de mult, negura timpului.





Ce înseamnă în 2023 pentru constănţeni, Mica Unire din 24 ianuarie 1859 - Unirea Principatelor Române? Pentru a vedea dacă ei își mai amintesc ce au învățat în manualele de istorie de la școală și cât de importantă este această zi, am decis să întrebăm, pe stradă, cetățenii grăbiţi şi preocupați de viața cotidiană.



-Bună ziua, stimată doamnă! Vă reținem doar pentru câteva minute. Dorim să vă întrebăm dacă știți care este semnificația zilei de marți, 24 ianuarie și ce înseamnă ea pentru dumneavoastră.



-Bună ziua! Normal că ştiu ce zi este azi. Toată lumea ar trebui să ştie. Unirea Principatelor Române a însemnat unirea tuturor ţărişoarelor din România şi s-a făcut o treabă bună. Cu ani în urmă, această zi era sărbătorită, dar nu cu fast şi zile libere. Nu ca acum. În prezent, nu se sărbătoreşte pentru patrie, ci pentru libertatea cetăţenilor, ne-a declarat Marcela Mirică (80 de ani).





- Ce semnificaţie are pentru dumneavoastră ziua de astăzi?



„-Ştiu că astăzi este Mica Unire a principatelor. Îmi amintesc că prin 1968 aveau loc mici demonstraţii în această zi, oamenii se îmbrăcau în costume tradiţionale româneşti”, a precizat Ovidiu Bumbac (59 de ani). „-Ştiu că astăzi este Mica Unire a principatelor. Îmi amintesc că prin 1968 aveau loc mici demonstraţii în această zi, oamenii se îmbrăcau în costume tradiţionale româneşti”, a precizat Ovidiu Bumbac (59 de ani).





„- Eu nu voi uita niciodată ce zi este astăzi, pentru că fratele meu era născut pe 24 ianuarie. Din păcate, acum, nu se mai află alături de noi, a decedat. A fost o zi în care pe vremea de dinainte de Revoluţia din 1989 se organizau numeroase evenimente al căror scop era sublinierea importanţei acestei zile măreţe. Eu sunt din Techirghiol şi coboram cu toţi colegii, în faţa statuii lui Cuza. Alături de noi se afla armata, fanfara. Era tare frumos”, şi-a amintit, cu nostalgie şi durere în suflet, Magdalena Stoica (73 de ani).



„-Ziua Micii Uniri este foarte importantă şi are o semnificaţie deosebită, dar nu ştiu în ce măsură mai este relevantă pentru oamenii din ziua de azi”, a precizat Aurora Dima (50 de ani).



„-Data de 24 ianuarie- Ziua Micii Uniri. Din păcate, s-a pierdut mult din semnificaţia acestei zile. Am învăţat despre însemnătatea Unirii Principatelor Române în şcoală şi nu am uitat nimic de atunci. Au fost niște evenimente extrem de importante pentru țara noastră”, a adăugat Marilena Bădilă (73 de ani).







„Cum să nu știu despre această zi?”, ne-a răspuns prompt un domn în vârstă de 79 de ani. „Este o zi de care ne aducem mereu aminte cu drag. Îmi amintesc că pe vremuri erau organizate mai multe evenimente în memoria evenimentelor de la 1859, acum sunt mai puţine”, ne-a declarat Nicolae Cojocea.



„Astăzi se sărbătoreşte Mica Unire. Ştiu că s-au unit ambele principate şi s-a pus baza Marii Unirii. Am învăţat despre aceste evenimente din şcoala generală”, a precizat Alexandra Nicolcioiu, de 17 ani.



-Ce ați reținut din lecțiile de istorie ale profesorilor?



„-Îmi amintesc şi acum, cum profesorul nostru de istorie din şcoala generală ne spunea că ziua de 24 ianuarie a rămas în istoria românilor ca data la care s-a înfăptuit Unirea Principatelor Române, în anul 1859, la foarte scurt timp după numirea lui Alexandru Ioan Cuza ca domn al Moldovei și Țării Românești. După ani şi ani în care pașii spre îndeplinirea acestei dorințe au fost „mărunțiți" de atitudinea marilor puteri ale Europei, aceasta a devenit realitate, într-un context favorabil, care a dus, pe parcurs, la transformarea României de atunci într-un stat modern, aducând pentru prima dată câteva elemente occidentale în viața românilor", ne-a declarat Ioana Păun (55 de ani). „Nouă ne spunea mereu că Unirea este strâns legată de personalitatea lui







Alexandru Ioan Cuza și de alegerea sa ca domnitor al ambelor principate, în data de 5 ianuarie 1859 în Moldova și în 24 ianuarie 1859, în Țara Românească”, a adăugat Bianca Ionescu (48 de ani).





Am ajuns, din nou, în data de 24 ianuarie, zi de mare importanţă pentru poporul român. În 2023 se împlinesc, nici mai mult, nici mai puţin de 164 de ani de la Mica Unire, când, în anul 1859, Țara Românească și Moldova s-au unificat, sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza. În această zi, pe 24 ianuarie 1859, Alexandru Ioan Cuza a fost ales domn şi al Ţării Româneşti, după ce, în data de 5 ianuarie 1859 fusese numit domn al Moldovei. Astfel, s-a înfăptuit unirea celor două Principate Române, sub conducerea unui singur domnitor.Despre ziua de 24 ianuarie 1859 au curs râuri de cerneală, de-a lungul timpului, acest eveniment reprezentând primul pas făcut pentru realizarea unui stat naţional unitar român, din istoria țării noastre. Tocmai de aceea, această zi este considerată a fi una foarte importantă, din punct de vedere al istoriei României. Acum, în anul 2023, am ajuns să fim ceea ce suntem datorită evenimentului care a marcat o nouă etapă a țării noastre, motiv pentru care ziua de 24 ianuarie este considerată, în prezent, sărbătoare legală, conform unei hotărâri din anul 2014. Atunci, Senatul României a adoptat proiectul de lege pentru declararea zilei de 24 ianuarie- Ziua Unirii Principatelor Române, zi de sărbătoare naţională, când oamenii sunt liberi, liberi pentru a-şi aminti de semnificaţia evenimentelor pe care le-au trăit strămoşii noştri, despre numeroasele lor lupte şi strădanii, pentru ca această unire să poată fi înfăptuită.