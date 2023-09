Let’s Do It, Romania! te invită la Ziua de Curățenie Națională

Let’s Do It, Romania! revine și anul acesta cu o nouă ediție de Ziua de Curățenie Națională care va avea loc pe 16 septembrie, alături de alte 191 de țări care au aceeași misiune: o lume cu mai puține deșeuri. Peste 15 milioane de voluntari sunt așteptați la curățenie în întreaga lume.







Voluntarii din Alba, Argeș, Arad, București/Ilfov, Bihor, Bistrița Năsăud, Bacău, Botoșani, Brașov, Brăila, Buzău, Cluj, Caraș-Severin, Constanța, Călărași, Dâmbovița, Dolj, Galați, Gorj, Giurgiu, Hunedoara, Harghita, Iași, Mehedinți, Maramureș, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Sibiu, Sălaj, Satu-Mare, Suceava, Timiș, Tulcea, Teleorman, Vâlcea, Vaslui, Vrancea sunt invitați pe 16 septembrie la curățenie să redea frumusețea naturii, să strângă deșeurile, dar și să petreacă o zi alături de oameni dornici să facă fapte bune. Doritorii se pot înscrie pe https://membership.letsdoitromania.ro







Pentru informații suplimentare, pot contacta coordonatorii județeni https://letsdoitromania.ro/contacte.







Partenerii și invitații instituționali care se alătură Zilei de Curățenie Națională sunt: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Ministerul Educației, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării Naţionale, Apele Române, Romsilva, Asociația Ofițerilor în Rezervă din România, Asociația Municipiilor din România și Asociația Comunelor din România.







”Exact pe 16 septembrie 2009, anunțam public apariția Let’s Do It, Romania! și îi invitam pe locuitorii României să ni se alăture în încercarea de a curăța deșeurile din natură. Paisprezece ani mai târziu, pe 16 septembrie 2023, după multe acțiuni și proiecte, cu peste 2.2 milioane de voluntari implicați, vă așteptăm să facem din nou curățenie în toată țara, într-o singură zi, alături de 191 de țări din lume”, a declarat Anamaria Hâncu, co-fondator Let’s Do It, Romania!.







Companiile care susțin misiunea Let’s Do It, Romania! sunt BCR, Cargus, Decathlon și FINO.







Let’s Do It, Romania! are ca parteneri media KISS FM, voyo.ro și stirileprotv.ro







Cei care doresc să susțină Ziua de Curățenie Națională și să echipeze voluntarii, pot dona aici

https://letsdoitromania.ro/doneaza/







Pentru a veni în sprijinul locuitorilor României care suferă din cauza ambroziei, Let’s Do It, Romania! a lansat toolkit-ul Stop Ambrozie care oferă informații despre identificarea plantei și soluții pentru combaterea acesteia.







În plus, în cadrul Programului Național Săptămâna Verde (perioada de implementare 27.02-16.06.2023), Let’s Do It, Romania! a desfășurat următoarele activități:







1. Training kit cu tematică ecologică (personalizat pentru elevii din clasele din școala primară și gimnazială)







2. Realizarea unei campanii de colectare selectivă în școlile partenere cu rezultat transpus printr-un Trash Art







3. Acțiuni de curățenie punctuale realizabile cu elevii, dar și cu părinții acestora.







Materialele suport au fost realizate în parteneriat cu Teach For Romania. Au fost implicate 35 de școli partenere, 70 de profesori și aproximativ 3500 de elevi.







Ca o recunoaștere importantă a impactului constant și consistent asupra durabilității globale a mediului, pe data de 24 iulie 2023, la Roma, eforturile World Clean-up Day au fost apreciate cu Premiul Națiunilor Unite pentru Mobilizare pentru Obiectivele de Dezvoltare Durabilă, datorită impactului său profund asupra sustenabilității globale a mediului.