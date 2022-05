Liceenii învaţă despre efectele devastatoare pe care le are fumatul asupra organismului

Marţi, 31 mai, a fost Ziua Mondială fără Tutun. În cadrul proiectului „Acum pentru sănătate”, implementat de Primăria Constanța, prin Direcția Generală de Asistență Socială, împreună cu Inspectoratul Școlar Județean, au avut loc mai multe activități în școlile și liceele constănțene referitoare la efectele devastatoare pe care le are fumatul asupra organismului. Profesioniştii din domeniul sănătăţii le-au prezentat copiilor și adolescenților efectele nocive ale consumului de tutun și motivele pentru care un fumător ar trebui să renunțe la acest viciu periculos: opt milioane de oameni mor în fiecare an, ca urmare a bolilor produse de consumul de tutun.În plus, peste un milion sunt persoane expuse fumatului pasiv. Cert este că toate formele de tutun sunt nocive, inclusiv produsele care încălzesc tutunul. În ceea ce priveşte țigările electronice, acestea nu sunt sigure, întrucât cresc riscul de boală cardiacă și pulmonară și mențin dependența. Medicii au precizat că, la ora actuală,consumul de tutun este cauza a 25% din toate formele de cancer, fumătorii având un risc de 22 de ori mai mare ca nefumătorii de a dezvolta o boală oncologică. În plus, unul din cinci fumători va dezvolta pe parcursul vieții bronhopneumopatie cronică obstructivă, riscul fiind mai mare atunci când fumatul a debutat în copilărie sau adolescență.