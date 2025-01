Locuitorii din zona Trocadero se tem pentru viaţa lor. „Se vor produce infiltrații mari la fundația blocului”

După aproape o săptămână în care le-a curs apa non-stop în spatele blocului, locatarii de pe bulevardul Alexandru Lăpușneanu nr. 93 din Constanța se tem că lucrările realizate de muncitorii de la Termoficare nu vor fi de durată și se vor confrunta cu aceeași problemă. Mai mult decât atât, oamenii spun că în zonă se vor produce infiltraţii mari şi că apartamentele blocului LV22 vor fi în pericol.Începând de weekendul trecut și până joi dimineață, constănțenii care au domiciliul pe bulevardul Alexandru Lăpușneanu nr. 93 abia au reușit cu greu să iasă din blocul LV 22, din cauza unei țevi sparte, din care, susțin locatarii, apa a țâșnit ca dintr-o fântână arteziană. Oamenii ne-au contactat disperați și ne-au mărturisit că în spatele blocului LV22, scara A, lângă punctul termic 57, apa caldă a curs încontinuu din conductele supraterane, suspendate la circa cinci metri înălțime. Nemulțumirea lor este și că, deși au fost schimbate în anul 2022, acestea au deja mici fisuri din care curge, picură apă sau ies aburi, atât în zona lor supraterană, cât și în cea subterană.„Nouă ni se pare că ies aburi mulţi din căminul de beton. Sunt două conducte care vin de la magistrala de pe bulevard, aflată sub trotuarul de vizavi, subtraversează tot bulevardul, continuă prin subteran pe lângă blocul LV22 în zona scării A, apoi, în curtea blocului devin supraterane şi continuă aşa până la punctul termic 57. Am sesizat avaria de sâmbătă dimineaţă şi abia joi s-au prezentat echipele de muncitori de la Termoficare Constanţa s-o remedieze. În tot acest timp, apa a continuat să curgă, iar debitul ei a crescut simţitor. Am putea spune că avem o cascadă frumoasă în spatele blocului. Asta ca să nu mai amintesc faptul că, în urmă cu doi ani, în noiembrie 2022, când au fost schimbate aceste conducte, procedura a durat cam o lună de zile. Partea bună este că, totuşi, am avut apă caldă în apartamente, iar caloriferele au fost, şi ele, calde. Peste tot, pe unde se vede beton crăpat sau făcut bucăţi, au trecut excavatoare, şi, mai gravă este spargerea în bucăţi mari a aleii tehnice din beton din jurul balconului. Ne este teamă că se vor produce infiltraţii mari şi că apartamentele blocului LV22 pot fi în pericol, din cauza avariilor. În plus, aburii sunt deranjanţi, zgomotul apei deranjează şi el, dar ce ne îngrijorează cel mai tare este terenul îmbibat cu apă, să nu cumva să survină surpări ale terenului”, ne-a declarat un locatar al acestei zone.Oamenii mai spun că, în plus, este spart şi betonul de lângă bloc şi ar fi, acum, şi mai expuşi infiltraţiilor, la fundaţia clădirii.Întrebat despre această situaţie, directorul Termoficare Constanţa, Liviu Popa a declarat următoarele: „În zona punctului termic 57 am avut probleme cu o estacadă şi ca să o reparăm, trebuia oprită furnizarea căldurii şi apei calde în zonă. Pentru a nu deranja consumatorii în week-end şi ţinând cont de faptul că lucrarea nu afecta furnizarea agentului termic, am trimis abia azi o echipă pentru remedierea problemei. Joi, la orele prânzului, echipele de execuţie au anunţat finalizarea lucrărilor pe racord, la punctul termic 57. S-a început umplerea instalaţiei cu agent primar pe racordul punctului termic”.Cu toate acestea, locuitorii se tem în continuare pentru viața lor.