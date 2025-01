Viitorul sună bine! Generația Z a Colegiului „Mircea”, pledoarie pentru presa tipărită

Publicație de tradiție a Colegiului Național „Mircea cel Bătrân” din Constanța, revista „Zări AlbAstre” ale cărei începuturi se situează imediat după încheierea celui de-al Doilea Război Mondial, respectiv în 1946, a avut șansa, de-a lungul generațiilor, de colective redacționale de excepție.Am avut prilejul de a descoperi actuala redacție mircistă chiar de Ziua Culturii Naționale 2025, când a fost lansat cel mai recent număr al publicației-emblemă „Zări AlbAstre”, ieșit de sub tipar la începutul acestei săptămâni.Coordonatorul seriei noi/anul XIII, nr. 1 al revistei, prof. Anca Evelina Cîrligeanu, un prețuit profesor de limba și literatura română, le-a mulțumit elevilor pentru munca plină de pasiune și pentru că și-au dedicat timpul și energia: „Le mulțumesc în mod particular celor două colaboratoare: redactorul șef Ema Apostol și redactorul șef adjunct Antonia Tode, pentru implicarea pe care au avut-o”.„Putem să stăm cu fața spre cultură, și nu cu spatele la ea”Și pentru că de data aceasta coperta revistei este una cu totul specială, Ema Apostol, redactor șef, a oferit o decriptare a celor două jumătăți de ceas, așa cum au fost ele gândite în redacția publicației. „Ne-am gândit că revista este o publicație periodică, de aici ideea de timp. Apoi ne-am mai gândit că a trecut destul timp de când nu am mai ținut în mâini rodul muncii noastre. Apoi ne-am mai gândit că timpul este unica dimensiune perceptibilă de om prin care noi nu ne putem mișca. Timpul curge mereu înainte și noi am vrut să degaje de aici ideea că și noi, la revistă, ne vom mișca mereu înainte, spre mai mult, spre mai bine. Evident, privind în spate, pentru a ne păstra modelele pe care le avem. Fiecare număr dinainte este o treaptă pe care noi am urcat-o, iar acest nou număr va constitui o treaptă pentru generațiile viitoare”, a declarat Ema Apostol.Adăugând faptul că în actualul număr au încercat să reflecte întreg spiritul mircist, opiniile și activitățile în care sunt implicați elevii. „Ne-am detașat puțin de timpul acesta, care pare acultural, și am demonstrat că dacă vrem cu-adevărat putem să stăm cu fața spre cultură, și nu cu spatele la ea. Am demonstrat că putem să păstrăm modelele pe care le avem fără să renunțăm la principiile noastre sociale și fără să regresăm din punct de vedere al mentalității”, a afirmat același redactor șef. Și a încheiat prin a-i îndruma pe colegi să trimită ce scriu, „pentru că e păcat ca niște idei banale, stupizenii, să fie vehiculate constant în mediul public, în timp ce niște idei bune, ale unor oameni care gândesc și simt autentic să rămână închise în voi”.„Fiecare număr tipărit este amintirea unei generații”Cu aceeași maturitate spirituală, redactorul șef adjunct Antonia Tode le-a oferit participanților la evenimentul din sala „Gh. Coriolan” o pledoarie despre necesitatea cuvântului tipărit. „Site-ul constituie o adaptare la lumea noastră, la era digitală în care trăim, un mod mai ușor de a ajunge la cititori. Dar sub această presiune a rapidității, cuvintele parcă își pierd din greutate, în timp ce esența unei reviste tipărite nu dispare după un timp. Ea rămâne cu noi aici, în bibliotecă, la noi în casă, timp de mulți ani și putem reveni la ea. Pentru a crea un număr tipărit, este nevoie de o copertă, de un concept grafic, de alegerea unor fonturi, și toate acestea trebuie să se afle într-o unitate, o armonie. Prin numărul tipărit noi reușim să exprimăm mult mai mult, decât publicându-l pur și simplu pe site. Pe de altă parte, revista este și o tradiție a liceului nostru, iar tradițiile înseamnă cultură și fac parte din identitatea noastră și noi avem datoria să le ducem mai departe. Fiecare număr tipărit este amintirea unei generații, pentru că păstrează gândurile ei, opiniile. Iar noi, redactorii, suntem cei care punem aceste gânduri la păstrare și ducem mai departe aceste valori spirituale, care strânse de-a lungul timpului formează cultura. Ducând tradiția mai departe avem o memorie, avem o conștiință a identității”, a conchis Antonia Tode.Nu ne rămâne decât să-i felicităm pentru seriozitatea cu care și-au asumat rolurile din cadrul redacției revistei „Zări AlbAstre” și să le urăm cât mai multe numere tipărite, chiar dacă știm prea bine ce efort financiar presupune. Și de ce nu chiar o carieră în jurnalism!