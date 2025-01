Elevii Colegiului ”Mircea” lansează, astăzi, un nou număr al revistei ”Zări AlbAstre”

Astăzi, 15 ianuarie, în contextul Zilei Culturii Naționale, de la ora 13, în sala „Ghe. Coriolan” a Colegiului Naţional „Mircea cel Bătrân”, va avea loc lansarea unui nou număr al revistei Zări AlbAstre, ale cărei începuturi se situează imediat după încheierea celui de-al Doilea Război Mondial, respectiv în 1946.„Revista «Zări AlbAstre» a Colegiului Național «Mircea cel Bătrân» din Constanța, una dintre cele mai vechi publicații școlare din România, își reia apariția în format tipărit, după o intensă activitate jurnalistică desfășurată online. Primul număr din acest an școlar va fi lansat pe 15 ianuarie, în contextul manifestărilor consacrate Zilei Culturii Naționale, ca un omagiu adus valorilor spirituale care ne dau identitate. Acest număr al revistei exprimă, de altfel, sub raport vizual, convingerea că valorile culturii, ale cunoașterii, ale omenescului sunt perene, învingând timpul.În cele 66 de pagini color, sunt reunite articole de opinie, reportaje, interviuri, cronici de carte, prezentări ale unor evenimente și proiecte desfășurate în Colegiu, texte poetice și texte satirice redactate de liceenii mirciști. Ele atestă pasiunea pentru artă și știință, creativitatea și vizionarismul, dar și capacitatea lor de a scruta lucid realitatea mediului educațional și social în care trăiesc”, este prezentare publicației realizată de către prof. dr. Anca Evelina Cîrligeanu, coordonatoarea revistei.Activitatea colectivului redacțional, format din 19 elevi, este condusă de Ema Apostol (redactor-șef) și Antonia Tode (redactor-șef adjunct), sub coordonarea prof.dr. Anca Evelina Cîrligeanu. Lor li se alătură numeroși colaboratori din clase cu profiluri și specializări diverse, astfel încât mesajul general comunicat prin publicația „Zări AlbAstre” este emblematic pentru tabloul complex al Colegiului.