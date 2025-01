Șapte mirciști multiplu laureați participă la Olimpiada internațională din Kazakhstan

Olimpiada Internațională Zhautykov (IZHO), numită după matematicianul kazah Zhautykov Orymbek Akhmetbekovich, este unul dintre cele mai prestigioase evenimente educaționale din Asia Centrală.Un echipaj de șapte elevi al Colegiului Național „Mircea cel Bătrân” din Constanța, însoțiți de team-leaderii Gabriela Constantinescu și Ilhan Nasurla - antrenori recunoscuți ai loturilor olimpice pentru matematică, respectiv fizică, participă, zilele acestea (13-18 ianuarie), în capitala Republicii Kazakhstan, la Olimpiada internațională Zhautykov.Cei șapte elevi sunt multiplu laureați ai olimpiadelor și concursurilor de nivel național la una sau mai multe discipline: Patrichi Ștefan, clasa a XI-a, Tega George Mihai, clasa a X-a B, Banciu Mihai Toma, clasa a X-a B, Șuțu Atanase-Teo, elev, clasa a XII-a, Cioranu Patrick, clasa a XII-a, Thury – Burileanu Alexandru, clasa a X-a, Tănăsescu Andrei Rareș, clasa a XI-a.Competiția pluridisciplinară (matematică – fizică - informatică) are o filozofie proprie complexă, fiecare participant luptând atât pentru rezultatul său individual, cât și pentru poziția în ierarhie a echipei, a școlii și a țării pe care, cu onoare și cu mândrie, o reprezintă.Această abordare motivează studenții și antrenorii lor să se identifice cu echipa și să acționeze unitar și convergent.Începuturile competiției datează din anul 2005, reunind 22 echipaje cu 185 concurenți din 6 țări. An de an, interesul captat de olimpiadă a crescut, ajungând în 2024 la peste 1300 candidați din 24 țări.„Aflată anul acestea la cea de-a 21-a ediție, IZHO aduce la start competitori talentați și pasionați din multe colțuri ale lumii, propunându-le probleme ingenioase și sofisticate din matematică, fizică și informatică, într-un mediu competiv și colaborativ marcat de o solidaritate cross curriculară. Ne bucuram sǎ reușim sǎ concurăm în aceastǎ prestigioasǎ competiție!”, a transmis prof. Gabriela Constantinescu, team leader.De asemenea, directorul Colegiului „Mircea cel Bǎtrân”, prof.dr. Vasile Nicoară consideră această participare a echipei olimpice a colegiului constănțean la valoroasa competiție din Kazahstan drept un eveniment cu mare simbolistică. „Pe de o parte, este dimensiunea competițională prin care elevii noștri își etalează internațional competențele și nivelul de performanță, pe de altă parte este și reprezentativitatea și prezența Constanței și implicit a României, într-o regiune economică de mare interes pentru noi. Mulțumim celor care, mizând pe valoarea elevilor noștri, promovează imaginea Constanței și a României.Suntem recunoscători pentru susținerea și sprijinul Doamnei Corina Martin, Consul Onorific al Republicii Kazakhstan la Constanța, împreună cu care am reusit sǎ facem posibilǎ deplasarea lotului nostru competițional.Mulțumim Sponsorilor noștri – Sea Container Services, Midia International S.A., Mistral Tours Constanta, Rompetrol, Gama Diamed SRL și RAJA Constanța”, a spus prof. Vasile Nicoară.„Când am primit apelul domnului director Nicoarǎ, pentru a ajuta sa facem posibilǎ deplasarea in Kazakhstan a celor 7 elevi atât de meritorii ai Constanței , nu am ezitat nici o clipǎ sǎ mǎ implic. Aduc mulțumiri aici şi celor douǎ companii din Portul Constanța ( ce m-au însoțit, în octombrie, în misiune economicǎ, în Astana) ce au răspuns imediat apelului meu în acest scop (Sea Container Services și Midia International S.A.) și mulțumesc, desigur, echipei de ticketing a agentiei noastre, Mistral Tours, ce insoteste, virtual, călătoria elevilor noștri, prin biletele de avion emise.Mai mult, am pus in legăturǎ pe cei doi coordonatori ai grupului cu Ambasada României din Astana, ca sǎ ne asigurǎm cǎ, și acolo, elevii nostri au parte de susținere și de încurajare și de întreaga atenție, sub drapel românesc.În numele întregii echipe a Ambasadei Republicii Kazakhstan în România și în mod special în numele meu, ca absolventǎ, promoția 1985, a Liceului Mircea cel Bătrân (si celebrǎm, în iulie acest an, reîntâlnirea de 40 de ani de la absolvire!), le ținem pumnii strânși și le dorim „SUCCES SPRE MEDALII!” celor 7 „fantastici” ai Constanței şi profesorilor lor antrenori”, a declarat Corina Martin, Consul Onorific al Republicii Kazakhstan la Constanța.