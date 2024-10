Ce mai gătesc "gospodinele" virtuale? Isteria rețetei pentru ciocolata Dubai

Este vorba despre ciocolata Dubai, care a devenit rapid un fenomen viral datorită unei combinații de ingrediente: ciocolată topită, cataif și pastă de fistic. Având în vedere și numele pe care îl poartă acest desert, și prețul este unul pe măsură, o porție ajungând la 90 de lei.





Rețeta a fost popularizată inițial pe TikTok, inspirând apoi sute de utilizatori să creeze propriile versiuni. Fenomenul a ajuns rapid și la Constanța, unde grupurile de Facebook au explodat cu întrebări despre cum se prepară desertul sau de unde poate fi cumpărat.







Prețuri exagerate





Astfel, mai multe „gospodine” au văzut o oportunitate de a câștiga bani în plus, promovându-și rețetele reinterpretate pe internet.





„Bună ziua, mămici constănțene! Aveți idee de unde pot cumpăra ciocolata Dubai? Am tot văzut pe internet și nu știu de unde să iau. Am întrebat pe la cofetării, dar nu am reușit să găsesc”, a spus o constănțeancă pe un grup de socializare de pe Facebook. În urma acestor tipuri de întrebări, răspunsurile cu recomandări de la gospodine curg.











Totuși, multe dintre bucătărese prepară ciocolata Dubai în bucătăriile proprii, fără a respecta reglementările legale privind comercializarea alimentelor. Acest lucru însemnând că vânzarea se face fără bon fiscal și fără garanția unui mediu sigur de producție. În plus, multe dintre vânzătoare profită de popularitatea desertului pentru a-l vinde la prețuri mult mai mari, iar cumpărătorii, prinși de entuziasm, nu mai iau în considerare costurile ridicate. Lucru care a fost observat de câțiva constănțeni.



„Dar persoanele astea pe care le recomandați vând legal? Adică vă dau bon pe ceea ce cumpărați? Au prețuri mai mari decât la cofetării deși nu plătesc taxe, impozite, chirii, angajați! Plus că am pățit-o cu o doamnă care mi-a zis un preț pe Facebook, iar când am ajuns să îmi ridic produsul era mai scump. De rușine n-am mai zis nimic atunci, dar nu voi uita gestul!”, a spus femeia.



De exemplu, o ciocolată de 300 de grame este vândută la prețul de 60 sau 80 de lei, depinde de persoana pe care o contactați.



Chiar și personalul care lucrează în cofetării a observat fenomenul și a încercat să se adapteze la cerințe și la volumul de comenzi.













„De vreo două săptămâni tot vin clienții și ne întreabă dacă avem acest tip de ciocolată. Prima dată nu am înțeles de unde a apărut această nebunie, după mi-au apărut și mie tot felul de videoclipuri. Am încercat să facem și noi această rețetă pentru că am văzut că este cerere foarte mare. Când văd însă cât costă, cam stau pe gânduri, preferă să cumpere de pe internet”, a declarat pentru redactorii ziarului „Cuget Liber“ Andreea B., angajată a unei cofetării din Constanța.







Problema concurenței neloiale





Acest fenomen nu face decât să arate cu ce se confruntă agenții economici care aleg să lucreze în baza normelor legale. Recent, membrii FPIOR, dar și alți reprezentanți din turism au tras un semnal de alarmă asupra concurenței neloiale.



„Vom demara o campanie împotriva a tot ceea ce înseamnă turism negru: gătit, livrat și vândut din bucătăria personală, excursii organizate de persoane neautorizate, cazări. Suntem total hotărâți să demarăm aceste lucruri. Mediul antreprenorial din HoReCa consideră că suntem victimele unei concurențe neloiale pe care instituțiile statului nu au reușit să o restrângă. Una este să faci cozonaci acasă pentru rude și prieteni, alta este să le și comercializezi pe internet. Noi suntem împotriva acestui fenomen care ia amploare în România. Acești oameni nu sunt verificați de nimeni. Instituțiile îi controlează și sancționează doar pe agenții economici autorizați, dar nimeni nu îi vede pe cei care muncesc de acasă din bucătăriile neigienizate”, a declarat Corina Martin, secretarul general al Federației Patronatelor din Industria Ospitalității, într-o conferință de presă ce a avut ca subiect concurența neloială.





Astfel, dacă vă doriți neapărat să gustați acest tip de ciocolată, asigurați-vă că locul din care o cumpărați este unul sigur, autorizat. Fără un loc bine igienizat, vă puteți pune sănătatea în pericol.