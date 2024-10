Loteria Română anunţă sume uriaşe puse în joc la extragerile de duminică, 20 octombrie

La tragerea Loto 5/40 s-au castigat doua premii de categoria a II-a in valoare de 72.754,60 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la o agentie din Iasi si pe joaca.loto.ro.







Duminica, 20 octombrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 17 octombrie, Loteria Romana a acordat 20.551 de castiguri in valoare totala de 1.434.357,39 de lei.La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 38,9 milioane de lei (peste 7,82 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 10,64 milioane de lei (peste 2,14 milioane de euro).La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1,87 milioane de lei (aproximativ 377.500 de euro), iar la categoria a II-a se inregistreaza un report de peste 153.400 de lei ( peste 30.800 de euro). La Noroc Plus se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 105.100 de lei (peste 21.100 de euro).La Loto 5/40, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 353.400 de lei (peste 71.000 de euro). La Super Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 14.600 de lei.