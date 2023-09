Loteria Română pune la bătaie un report de peste 2,37 milioane de euro la Joker, categoria I!

Tragerile loto de duminică se vor difuza, în direct, pe România TV, în cadrul emisiunii „Românii au noroc”, începând cu ora 18:30.





Duminică, 10 septembrie, vor avea loc noi trageri la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Loteria Română menționează că la tragerile loto de joi, 7 septembrie, a acordat 12.103 câștiguri în valoare totală de peste 859.000 de lei.La Loto 6/49 se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 10,93 milioane de lei, însemnând peste 2,20 milioane de euro. Iar la Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 7,41 milioane de lei. De asemenea, la Joker categoria I, este pus la bătaie un report în valoare de peste 11,80 milioane de lei, iar la categoria a II-a sunt în joc peste 545.900 de lei. La Noroc Plus se înregistrează un report cumulat de peste 313.100 de lei (peste 63.100 de euro), iar la Loto 5/40 se află în joc la categoria I peste 174.200 de lei. La categoria a II-a, se înregistrează un report de peste 43.000 de lei. Nu în ultimul rând, la Super Noroc, reportul cumulat are o valoare de peste 32.500 de lei. La tragerea Loto 6/49 de joi, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 144.519,28 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din sectorul 6, București.