Câștigătoarea celui mai mare premiu din istoria jocului Loto 6 din 49 și-a ridicat premiul

În cursul zilei de luni, 26 iunie, s-a prezentat la sediul central al Loteriei Române, norocoasa câștigătoarea a celui mai mare premiu pus în joc de Loteria Română la Loto 6/49 în valoare de 50.096.011,76 de lei (peste 10,10 milioane de euro), obținut la tragerea Loto 6/49 din 25 iunie.“Pe lângă premiul de categoria I, pe biletul norocos s-au înregistrat și 23 de câștiguri de categoria a III-a în valoare totală de 9.791,1 de lei și 24 de câștiguri de categoria a IV-a în valoare de 720 de lei. În final suma totală câștigată a ajuns la valoarea de 50.106.522,86 lei”, a transmis Loteria Română.“Cred în șansa tuturor de a câștiga! Așa cum am crezut și în șansa mea! Jucați, insistați și atunci când doriți să renunțați, tot mai continuați să jucați, pentru că soarele va ieși și pe strada dumneavoastră! Așa am procedat și eu și am reușit!” Este mesajul pe care câștigătoarea îl transmite tuturor jucătorilor la loto.Câștigătoarea este din București, are în jur de 40 de ani și a mai spus că joacă ocazional la Loto 6/49 încă de la vârsta de 20 de ani.În ultimul an a jucat constant scheme reduse și variante combinate și a fost convinsă că în felul acesta va câștiga marele premiu, chiar dacă anterior a avut mici câștiguri care i-au dat încredere că va câștiga.O parte dintre numerele care i-au purtat noroc au semnificație personală. Aceasta este de părere că banii castigați trebuie investiți.Câștigătoarea nu a dorit să-și facă publică identitatea.