Lupta cu temperaturile scăzute - 5 pași simpli pentru protecția utilajului tău agricol

Unora le place iarna. Merg la munte, visează la proiectele anului care urmează sau pur și simplu îl așteaptă emoționați pe Moș Crăciun. Altora, însă, le place iarna într-un cu totul alt sens. Aceștia sunt fermierii, posesorii de utilaje agricole.Iarna este singura perioada din an, oricum din ce în ce mai scurtă, în care reușesc să „stea de vorbă” cu echipamentele lor. Este perioada în care le ascultă, trec prin filtrul observației lor atente tot ansamblul de piese utilaje , le oblojesc rănile atunci când și acolo unde acestea apar. În contextul mai larg al unui peisaj agricol în continuă schimbare, verificarea și întreținerea utilajelor în timpul sezonului rece nu este doar plăcută, este chiar necesară.Învățând să te adaptezi și să aplici metode profesionale pentru protejarea utilajelor tale în fața temperaturilor scăzute, poți asigura funcționarea optimă a acestora și prelungirea duratei lor de viață.Desigur, fiecare antreprenor din agricultură deține echipamente diferite, atât ca marcă, dar și ca ansamblu de lucrări pentru care au fost concepute. Indiferent, însă, de mărimea, categoria, destinația si complexitatea lor, sunt indicați 5 (cinci) pași simpli, comuni pe care trebuie să îi urmezi, astfel încât primăvara să intri in campania de arături și însămânțări cu utilaje perfect funcționale, pline de viață. Dar până atunci, toarnă-ți o cană cu vin fiert, așează-te confortabil în fotoliu și hai să povestim un pic despre lupta cu temperaturile scăzute și care sunt cei 5 pași minimali de făcut în direcția aceasta.Pasul 1. Este ideal să dai Cezarului ce este al Cezarului și să îți setezi mai întâi o strategie. Mai exact, să concepi și să implementezi un program riguros de mentenanță preventivă. O astfel de mentenanță preventivă riguroasă este coloana vertebrală a protecției împotriva temperaturilor scăzute.Imediat ce intri în atelierul mecanic din fermă, în prima zi de iarnă, începe prin a efectua o revizie completă a utilajului tău agricol. Oricum îl placi, îi admiri statura și prestanța și stai mai tot timpul pe lângă el. Iar dacă tot faci treaba asta, fă-o inspirat, respectând cu strictețe specificațiile producătorului. Schimbarea filtrelor, lubrifianților și a fluidelor înainte de sezonul rece este esențială pentru asigurarea unei funcționări ulterioare optime a fiecărei componente.Pasul 2. Iar dacă tot suntem la partea fluidă a problematicii întreținerii, nu uita de combustibil. Menține-i calitățile si proprietățile aplicând antigel pentru a preveni cristalizarea și formarea depunerilor în tot ce înseamnă sistem de alimentare.Calitatea combustibilului joacă un rol crucial în funcționarea utilajului agricol în condiții de temperatură scăzută. Sunt cazuri când, chiar și pe timp de iarnă, ai nevoie să scoți echipamentul din hambar pentru o operațiune simplă legată fie de transport, fie de manipulare, fie chiar de efectuarea unor lucrări posibile chiar și în sezonul rece. Căci agricultura nu se execută doar sub soarele arzător al verii.A fi agricultor înseamnă a te dedica acestei ramuri 365 din 365 de zile. Revenind la povestea noastră, este recomandabil să optezi pentru un combustibil care să conțină antigel recunoscut și apreciat pe piață, pentru a asigura fluiditatea corespunzătoare a fluidului, oricât de tare ne-ar strânge frigul. Prin această măsură simplă protejezi, astfel, motorul și sistemele de injecție împotriva uzurii premature și a funcționării ineficiente.Este totul în regulă? Ne-am împrietenit? Pentru că urmează...Pasul 3. Care se referă la încălzirea corectă a motorului înainte de utilizare. Un agricultor pe care îl cunoaștem ne-a spus odată că el asemuiește acest gest simplu până la urmă, cu programul lui de dimineață. “Frate, tu crezi ca atunci când îmi cântă cocoșii, deschid ochii și sar imediat în cizme? Nuo, nu așa se începe ziua.Mai întâi mă întind, casc, mă ridic, mă dezmorțesc, fac puțină gimnastică. Adică, ia ghicește, îmi fac încălzirea ca să fiu bun toată ziua. Păi dacă eu am nevoie de asta, tovarășul din hambar de ce nu?” Este adevărat, acest aspect este adesea subestimat, căci pentru unii bietul vehicul este doar un amalgam de piese pentru utilaje care trebuie să presteze. Surpriza! Nu e.Încălzirea prealabilă a motorului, înainte de a începe ce ai de făcut, este extrem de importantă. În condiții de temperaturi scăzute, motorul poate intra într-un proces de uzură accelerată dacă este pornit înainte de a ajunge la temperatura optimă de funcționare. Vorba poetului, neîncălzit azi, neîncălzit mâine, astfel uzura-i gata. O încălzire prealabilă corespunzătoare nu doar prelungește durata de viață a motorului, dar îmbunătățește și eficiența sa în timpul utilizării. Cool!Pasul 4. Hai să vorbim acum despre protejarea componentelor sensibile la frig. Căci, este adevărat, în puterea și construcția lui, un utilaj agricol pare că poate înfrunta intemperiile prin propriile lui calități obținute în fabricație. Dar doar pare. Arhitectura lui cuprinde componente sensibile, sau expuse, sau concepute din materiale ce se pot deprecia rapid sub influența agenților termici.Ce face, în acest caz, agricultorul? Le asigură o izolație termică temeinică. Nu este deloc un cost inutil și este din nou recomandabil să investești în izolația termică pentru cabluri, conducte și alte componente sensibile la temperaturile extreme. Hai că mai avem puțin. N-ai băut tot vinul din cană, nu?Pasul 5. Care poate fi oricând pasul 1. Sau 2. Sau toate la un loc. Pentru că nu poți vorbi despre protecția utilajului tău agricol în fața frigului dacă nu îi asiguri o adăpostire corespunzătoare în perioadele de inactivitate. Adăpostirea adecvată a utilajului agricol în perioadele de inactivitate este litera A din alfabetul prevenirii deteriorării cauzate de condițiile meteorologice aspre.Ai o fermă atât de mare, atât de frumoasă și atât de bine spațiată, nu se poate să nu te asiguri că utilajul tău este staționat într-un spațiu aerisit, bine protejat, cu o temperatură controlată, pentru a preveni deteriorarea unor părți mai sensibile din cauza înghețului sau condensului.Totuși, dacă din cauze obiective, ești nevoit să depozitezi echipamentul în aer liber, utilizează husele de protecție rezistente la intemperii. Sunt foarte bune pentru prevenirea acumulării de zăpadă și gheață prin spațiile deschise și orificiile acestuia.Ah, iată-ne și la finalul conversației noastre relaxate, dar atât de plină de învățăminte. Nu uita, așadar, că protejarea utilajului agricol în fața temperaturilor scăzute necesită o permanentă atenție din partea ta și că nu trebuie să o abandonezi furat de albul înșelător al zăpezii. Să știi că și ele, utilajele, au un Moș Crăciun al lor și dacă amâni să le întreții, primești în dar o ditamai defecțiunea.Sigur nu i-ai scris Moșului că îți doreai așa ceva. Cel mai bine și facil, totodată, este să te asiguri de implementarea riguroasă a acestor 5 pași. La final, nu doar că vei asigura funcționarea optimă a utilajului în timpul sezonului rece, dar vei contribui și la prelungirea duratei sale de viață. Vă dorim multe ierni petrecute, sănătoși și funcționali, împreună. Succes în lupta cu frigul, cu un utilaj agricol pregătit pentru orice provocare!