Mercurialul cămării. Gospodinele ar cumpăra de toate, dar le împiedică prețurile

De exemplu, un kilogram de ceapă în piața Griviței este șase lei, vinetele- zece lei kilogramul, gogoșarii, între 10 și 15 lei kilogramul, păstăile- 25 lei kilogramul, ardeii kapia- zece kilogramul, castraveții- zece lei kilogramul, varza- șapte lei kilogramul, cartofii- 4,5 lei kilogramul. Gogonele încă nu au venit, dar le găsiți în supermarket, la șase lei kilogramul În Piața Balada, prețul gogoșarilor și al castraveților de România este identic, în schimb kapia costă cu doi lei mai mult, în timp ce vinetele sunt șapte lei kilogramul, iar varza- 6,5 lei kilogramul. Dacă sunteţi iubitori de compoturi, gemuri și alte dulcețuri, prunele costă, în alte piețe, 12 lei kilogramul, caisele sunt 15 lei kilogramul, strugurii-12 lei kilogramul, iar dacă vă trebuie pentru ceva și nuci, acestea vă vor scoate din buzunare 35 lei pe kilogram.











Cum am menționat, la începutul articolului, deși este sezonul murăturilor, gospodinele nu se înghesuie să meargă la piață pentru a face cumpărături. „Este adevărat că tarabele sunt pline de legume proaspete, numai bune pentru preparat murături, zacuscă, bulion, dar cumpărătorii, din câte am observat, se cam lasă așteptaţi. Castraveţii, ardeii, roşiile, varza, vinetele şi gogonelele erau la mare căutare în anii trecuţi. Din perioada pandemiei, am început să fac aprovizionări mai puține pentru iarnă, pentru a nu fi nevoită să îmi dau toată pensia pe ele, deşi mi-ar plăcea să le am pe toate la locul lor, până în octombrie, pentru că nu ştim nici cum va evolua vremea până atunci. Ce voi face mai departe? Ca și anul trecut, completările le fac cu produse gata preparate de pe rafturile magazinelor. Este mai simplu pentru o femeie de 81 ce ani”, ne-a declarat Irina Moroianu. Cum varza este un produs care nu lipseşte din casele gospodarilor, vă spunem că un kilogram de varză proaspătă este şapte lei, iar unul de varză murată de alţii, nouă lei pe kilogram.











„Chiar și cu prețurile acestea, tot vom lua câteva kilograme, pentru că ne este necesară pentru prepararea sarmalelor şi cel mai mult ne place cum o preparăm noi, în familie. Totuşi, vom încerca să ne limităm la câteva kilograme la toate produsele. Luăm un pic de acolo, un pic de dincolo, să avem din fiecare câte un pic. Costă prea mult ca să cumpărăm câte ne-am dori”, a adăugat Fănel Istudor (64 de ani).





La momentul actual, toate pieţele din municipiul Constanţa sunt pline de marfă, pentru toate gusturile, dar nu şi pentru toate buzunarele, din păcate. Toamna aduce întotdeauna fructe și legume din belșug, numai bune de preparat sub formă de zacuscă, dulceață, murături sau tot felul de conserve. Aşa că, dacă ați terminat cu aranjarea cămării, tot ce a mai rămas de făcut este să o umpleţi, dar pentru asta este nevoie să vă faceţi cumpărăturile necesare. Vă interesează să faceţi zacuscă, vreți să puneți varză la murat, alte acrituri? Trebuie să faceți bulion, zarzavat de ciorbă sau alte delicatese? Haideți să vă spunem care sunt prețurile din piețe.