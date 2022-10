Sărăcia își spune cuvântul și prin piețe! "În plin sezon al conservelor, oamenii cumpără la bucată"

În cursul zilei de ieri, reporterii cotidianului nostru au făcut un tur al pieţelor şi concluzia este una singură: este penurie nu de marfă, ci de muşterii.











Pe Laura M., în vârstă de 73 de ani, am întâlnit-o lângă piaţa Balada, de unde îşi cumpărase o legătură de verdeaţă pentru ciorbă. Septuagenara ne-a povestit că în fiecare an pregătea conserve de tot felul. Anul acesta, din păcate, a preferat să stea deoparte, nu s-a mai încumetat să îşi facă aprovizionarea, cum o făcea de obicei. Nu mai spunem de delicioasa şi tradiţionala zacuscă, pe care femeia ne-a povestit că o prepara cu multă migală în această perioadă. „Pentru că vinetele sunt în jur de 6-7 lei kilogramul, am copt și eu câteva și le-am pus la congelator, să îmi fac o salată la iarnă. În rest, nu am mai cumpărat nimic altceva. Ca să mai fi luat şi celelalte ingrediente, m-ar fi costat totul mult prea mult. O să îmi cumpăr un borcan de poftă de la magazin şi asta este situaţia”, s-a plâns aceasta.











Pe Ionela T., de 69 de ani, prețurile din pieţe, la fel ca şi cele din supermarket, au speriat-o. La un simplu calcul, ca să îşi pună la punct cămara de toamnă ar fi dat aproape o pensie, aşa că a renunţat la idee. „Pentru cei în vârstă este foarte greu să se mai apropie de rafturi. Până la urmă, cred că o să pun 3-4 kilograme de gogoşari asortaţi, pentru că atât mie, cât şi soţului meu ne plac foarte mult”, a precizat ea.





George C., în schimb, este mai curajos. El s-a „aventurat” să îşi cumpere ieri dimineaţă, din piaţa Tomis 3, câteva kilograme de castraveţi, conopidă, gogonele. „Nu vom mai putea prepara aceeaşi cantitate pe care o luam până acum, dar am preferat să am în casă numai acrituri făcute de noi, chiar dacă sunt mai scumpe. Este adevărat, am dat mult mai mult ca anul trecut, dar nici nu am putea să stăm fără ele”, a adăugat bărbatul.











Întrebaţi ce părere au despre această situaţie, comercianţii din Piaţa Griviţei ne-au declarat că de ceva vreme nu se vinde mai nimic. „Cred că oamenilor le este frică de facturi şi îşi ţin banii deoparte. Preţurile sunt puţin mai mari ca anul trecut la unele legume. De exemplu, gogonelele sunt acum şase lei kilogramul, iar anul trecut erau în jur de cinci lei, dar ardeii kapia sunt la fel, verdeaţa şi multe altele sunt la fel, dar oamenii nu mai vin. Şi la prima oră, şi după-amiaza sau seara este aceeaşi criză de clienţi. Ba chiar unii colegi de la alte tarabe au plecat. Nu mai vin cu marfă, pentru că nu aveau niciun profit”, ne-a declarat un comerciant din această zonă.











Un altul a precizat că nu s-a mai confruntat niciodată cu o astfel de situaţie. „Oricât de săraci erau, oamenii tot veneau să îşi cumpere legumele de toamnă. În urmă cu câțiva ani vindeam sute de legume într-o săptămână în sezonul conservelor și al murăturilor, acum oamenii vin și iau cu bucata. Este foarte trist ceea ce se întâmplă”, a completat o altă comerciantă.





Se pare că preţurile de la legume şi fructe, care au tot crescut în ultimele luni, îi ţin pe cumpărători departe de pieţe, lucru nemaiîntâlnit până acum în luna lui Brumărel. Legumele sunt cu aproximativ 20%-30% mai scumpe decât anul trecut, fructele au cunoscut, şi ele, majorări de preţ, iar toate acestea au un singur rezultat: lipsa clienţilor. În mare parte, producătorii dau vina pe secetă şi pe costurile ridicate cu energia.