Miei în pieţele din Constanţa. "Încercăm să ţinem preţul acesta, până la Paște!"

Încă de la începutul acestei săptămâni, în Piaţa Griviţei au venit primii comercianţi de carne de miel. Preţurile sunt în funcţie de produs. „Avem miei mai mari, de 9 - 10 kg bucata, pe care îi vindem cu 45 de lei kilogramul şi miei mai mici, de 5 - 6 kg, cu 35 lei kilogramul. Nu am adus mulţi, ce am avut am vândut repede. O să venim şi în zilele viitoare. Încercăm să ţinem preţul acesta până la Paşte, căci e greu şi pentru oameni, cu toate scumpirile astea”, ne-a spus un crescător din Cogealac, care aduce miei în Piaţa Griviţei.





Acelaşi preţ este şi în piaţa de la Balada, însă acolo nu am mai găsit miei, miercuri, 13 aprilie, la orele prânzului, când am ajuns noi în zonă. Ne-au spus două gospodine care veniseră îndrumate de o vecină. „Am aflat că mulţi din cei care aduceau miei în piaţa de la Brick, care s-a închis, s-au mutat aici. O vecină a fost şi a luat de aici o jumătate de miel cu 40 lei kilogramul. A negociat şi nu a luat organele pentru drob, de aceea i-a dat mai ieftin. Oricum şi eu tot o jumătate vreau să iau, de poftă, că nu putem să dăm 400 – 500 lei doar pe miel. Mai trebuie atâtea cumpărate. Cred că nu o să ne ajungă 1.000 de lei cu toate cele necesare”, ne-a mărturisit tanti Nela.



Mai scump la supermarket





Între timp, în supermarketuri, carnea de miel, porţionată, se vinde cu 55 până la 60 de lei kilogramul. „Am mers să văd ce oferte sunt, dar m-am îngrozit. Jumătăţile inferioare de miei sunt 55 lei kilogramul. Am zis că poate reuşesc să găsesc la ţară, la Ciocârlia, unde am nişte rude, să iau un ied că sunt mai ieftini. Dacă nu, să vedem, măcar pentru drob şi o friptură tot va trebui să cumpăr de aici, că aşa e tradiţia. Nu e Paște fără miel pe masă!”, ne-a zis o pensionară pe care am găsit-o printre tarabe, în Piaţa Tomis III. Nici acolo nu mai erau miei la vânzare.







Miei de la producători avizaţi de DSV, în Griviţei şi Tomis III





Reprezentanţii Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public şi Privat” anunţă că, începând de joi, 14 aprilie, şi până în Sâmbăta Mare, 23 aprilie, în piețele agroalimentare administrate de Regia Autonomă „Exploatarea Domeniului Public și Privat” se va comercializa carne de miel de la producători avizați de Direcția Sanitar - Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Constanța.





Sunt puse la dispoziție 33 de locuri în hala de lactate din Piața Griviței și opt locuri în hala de lactate din Piața Tomis III. În spațiile unde se va comercializa carne de miel, vor fi asigurate temperatura şi starea de igienă corespunzătoare.





„Pentru a veni atât în sprijinul producătorilor, cât și al consumatorilor care doresc să se aprovizioneze cu carne de miel pentru masa de Paște din acest an, Consiliul de Administrație al Regiei a hotărât reducerea tarifului pentru ocuparea unui loc în hală, de la 50 de lei, la 29 de lei/zi. Pe această cale, le adresez celor dintâi rugămintea ca diminuarea tarifului pe care noi îl practicăm pentru ca ei să își poată comercializa produsele să se reflecte și în prețul final”, a precizat directorul general al RAEDPP Constanța, Stere Hira.





Comerțul cu carne de miel se va desfășura de luni până sâmbătă, între orele 8.00 şi 17.00, şi duminică, între orele 8.00 şi 12.30.





Se simte un aer de sărbătoare în pieţele, magazinele şi supermarketurile din Constanţa. Oamenii caută vopsea de ouă, făină şi nucă pentru cozonaci şi multe alte necesare pentru o masă îmbelşugată de sărbătorile pascale. Au apărut în galantare şi mieii sacrificaţi, pentru cei care vor deja să scape de această grijă.