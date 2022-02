Mesajul muftiului Iusuf Murat la 160 de ani de la înființarea Ministerului Cultelor

„Pot să vă mărturisesc cu sinceritate că factorii guvernamentali și civili din Occident au fost interesați de modul cum am putut ajunge la un astfel de rezultat, la o astfel de înțelegere și armonie între cultele recunoscute. În plan internațional, un rol important în supravegherea drepturilor și libertăților religioase îl are și Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii cu care avem un dialog foarte bun. Cu toate acestea, împreună trebuie să manifestăm atenție la evoluțiile interne și internaționale, la acțiunile extremiste, radicale. Dacă îmi permiteți să fac un scurt bilanț al relațiilor dintre stat și Muftiatul Cultului Musulman din România, pot spune că, în ultimii ani, s-a putut observa o dezvoltare a acestor relații de colaborare și o implicare mai activă din partea Secretariatului de Stat pentru Culte, în rezolvarea problemelor comunității și a celor de stat, experiența conducerii acestei instituții în domeniul guvernamental-administrativ și diplomatic fiind remarcată și de oficialii străini cu care am interacționat. Din acest motiv, consider că Secretariatul de Stat pentru Culte, alături de Consiliul Consultativ al Cultelor, au un rol foarte important în arhitectura spirituală social administrativă a statului modern român”, a declarat muftiul Iusuf Murat.





Acesta a adăugat că, un alt pilon de sprijin în relația dintre stat și culte l-a reprezentat Președinția României, precum și Parlamentul României, în special prin grupul minorităților naționale și Guvern care, la rândul lor, au contribuit la întărirea poziției fiecărui cult în parte, ținându-se cont de particularitatea acestuia.





Săptămâna aceasta s-au împlinit 160 de ani de la înființarea Ministerului Cultelor. Pe această cale, Muftiatul Cultului Musulman din România transmite tuturor un salut călduros din partea comunității musulmane, cu ocazia acestei aniversări, cu o puternică încărcătură istorică, care semnifică importanța acestei structuri guvernamentale în relația dintre stat și culte, în principal, ca și garant al respectării libertății religioase și de conștiință al funcționării autonome a cultelor conform Constituției României. Totodată, etnicii noştri consideră că acesta este un factor multiplicator în planul coeziunii sociale, ce a contribuit la dialogul și legătura specială dintre culte, reflectată într-un model de conviețuire interetnic și interreligios în țara noastră.