Meteo: Cod galben de ceaţă în mai multe zone din judeţele Constanţa şi Tulcea

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, marţi dimineaţa, atenţionări nowcasting Cod galben de ceaţă valabile până la ora 10:00 în mai multe zone din judeţele Gorj, Constanţa şi Tulcea.În zona de litoral a judeţului Tulcea, respectiv zona localităţilor Jurilovca, Sulina, C.A. Rosetti, Sfântu Gheorghe şi Delta Dunării, zona localităţilor Sarichioi, Jurilovca, Valea Nucarilor, Murighiol, Chilia Veche, Mahmudia, Ceamurlia de Jos, Nufăru, Beştepe, Crişan, C.A. Rosetti, Maliuc, Pardina se va semnala local ceaţă care determină scăderea vizibilităţii sub 200 m şi izolat sub 50 m.Ceaţa va determina scăderea vizibilităţii sub 200 m şi în zona continentală a judeţului Constanţa, respectiv zona localităţilor: Medgidia, Cernavodă, Murfatlar, Hârşova, Mihail Kogălniceanu, Cobadin, Ostrov, Cogealac, Negru Vodă, Băneasa, Nicolae Bălcescu, Topraisar, Mircea Vodă, Castelu, Poarta Albă, Rasova, Lipniţa, Ciobanu, Crucea, Peştera, Chirnogeni, Albeşti, Independenţa, Oltina, Aliman, Mihai Viteazu, Ciocârlia, Ghindăreşti, Amzacea, Cuza Voda, Deleni, Adamclisi, Saligny, Dobromir, Mereni, Seimeni, Ion Corvin, Topalu, Gârliciu, Comana, Bărăganu, Pantelimon, Târguşor, Fântânele, Tortoman, Cerchezu, Siliştea, Saraiu, Horia, Grădina, Vulturu, Dumbrăveni.