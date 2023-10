Trafic rutier de coşmar, la Constanţa - blocaje, şantiere şi înjurături! Ce-i de făcut?

Constanţa este, la ora actuală, un imens şantier. După instituirea sensurilor unice, de-au ajuns şoferii să folosească GPS-ul pentru a ajunge în faţa porţii, s-a trecut la săpatul de „tranşee”. Se înlocuiesc ţevi, se asfaltează, se reamenajează trotuare şi spaţii verzi. Lucrurile sunt ştiute, explicate şi para-explicate: sunt fonduri europene, acum au venit banii, s-au deschis multe „fronturi”, este un disconfort pe care cu toţii trebuie să ni-l asumăm. De aici şi până la circul vizibil zi de zi e însă cale lungă.



„Domnule ziarist, am 70 de ani, am trăit anii în care s-a construit Constanţa, în care s-au ridicat cartiere întregi de blocuri, s-au făcut şcoli, spitale, s-au amenajat parcuri. Am lucrat o viaţă pe şantier şi, tocmai pentru că ştiu cum se lucrează, pot spune că cei din ziua de azi sunt repetenţi la capitolul organizarea muncii. Să ştiţi că mult mai complexe au fost lucrările de acum 40-50 de ani de ani, decât cele de acum.





Este un haos, se lucrează după ureche, fără un plan bine stabilit, e totul la voia întâmplării. Nu văd disciplină, o continuitate, doar lucrări începute peste tot şi neterminate”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, I. Enache, fost lucrător în construcţii.



Iar punctul său de vedere este împărtăşit de toţi constănţenii care au un minimum de experienţă în domeniile tehnice. Nedumerirea, ba chiar revolta vin şi din faptul că, pe unele zone în care s-a terminat asfaltarea, au început din nou… săpături. Şi aşa, când să zicem c-am scăpat de stat la cozi pe străzi, o luăm de la capăt!