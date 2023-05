Mii de constănțeni au trecut pragul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii în zilele de Paști

Minivacanța de Paști a fost o bună oportunitate pentru ca oamenii să se relaxeze. În plus, cum copiii au fost în vacanță, părinții au decis să îi ducă pe cei mici la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii. Cei mai mulți au ales Delfinariul și Planetariul.Directorul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii, Iulian Călin, a declarat că și în acest an a fost înregistrată o creștere a numărului de vizitatori, în perioada Sărbătorilor Pascale.„S-a înregistrat o creștere, dar nu atât cât ne-am fi așteptat pentru că, din păcate, vremea ne-a dat puțin înapoi și a speriat pe mulți dintre potențialii vizitatori, în sensul că i-a determinat mai mult să stea în casă. Însă, am avut la demostrațiile cu delfini sala plină, au fost aproximativ 1.000 de persoane. La Planetariu, de asemenea, au fost foarte mulți oameni, în general zonele acoperite, și mai puțin la Microrezervație“, ne-a declarat Iulian Călin, directorul CMSN.Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța a transmis că, pentru perioada 24 – 28 aprilie a.c., au fost epuizate biletele la reprezentațiile de la ora 11.00, de la Delfinariu. Astfel, tot în această perioadă, au fost suplimentate spectacolele, o nouă reprezentație având loc la ora 13.00, în fiecare zi.