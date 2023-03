Mii de locuri de muncă vacante pentru șomeri. Ce meserii se caută

În evidenţele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), sunt disponibile, la acest moment, 41.454 locuri de muncă la nivelul întregii țări. Cele mai multe oferte sunt disponibile pentru: muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor - 2.405; curier - 1.989; muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet - 1.931; manipulant mărfuri - 1.786; agent de securitate - 1.352 etc. Din cele 41.454 locuri de muncă vacante declarate de angajatori la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, 2.405 sunt destinate persoanelor cu studii superioare (inginer mecanic, programator, inginer construcții civile, industriale și agricole; contabil; profesor în învațământul liceal, postliceal), 7.967 pentru persoanele cu studii liceale sau postliceale (curier, lucrător comercial, manipulant mărfuri, casier, vânzător, lăcătuș mecanic).Alte 9.808 joburi sunt valabile pentru persoanele cu studii profesionale (lăcătuș mecanic, confecționer-asamblor articole din textile, fierar betonist, zugrav, muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor etc). Restul de 21.274 locuri de muncă sunt destinate persoanelor fără studii sau cu studii primare/gimnaziale (agent de securitate, manipulant mărfuri, muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet, femeie de serviciu etc).