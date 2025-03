Mizerie de nedescris în căminele studenţeşti din Constanța. Care este reacția rectorilor

Tot la UMC, la Căminul Studențesc A2 de pe strada Mircea cel Bătrân nr. 104, comisarii de la Protecţia Consumatorilor au descoperit calorifere cu pete de rugină, cabine de duş cu margini pline de mucegai, pătate, wc-uri cu garniturile din silicon rupte, grile aerisire, băi neigienizate. „Instalațiile sanitare sunt pătate, capacul wc-urilor rupte, lipsesc capacele de la lămpile de veghe, iar geamul securizat armat de la ușa de pe hol spre casa scării este spart. În plus, gurile de scurgere din băi sunt neigienizate și fără capac. La Căminul Far 3, scările cu bagheta transversală ruptă, dezlipită, trepte cu gresia spartă, tavanele sunt nevăruite după schimbarea instalaţiei electrice. De asemenea, au fost găsiţi gândaci în bucătăriile comune, prize, burlane de evacuare de la hote cu grăsime şi praf, mobilier deteriorat, lipsă plase împotriva insectelor, lipsă aparate de aer condiţionat, praguri/tocuri uşi rupte şi neigienizate, calorifere murdare și nevopsite, infiltraţii prin perete, spre hol, de la baia unei camere de la etajul III, frigidere supraaglomerate, murdare şi gândaci”, a mai spus acesta.







„Subfinanțarea structurilor de acest tip naște monștrii pe care îi vedeți”





La Universitatea „Ovidius”, comisarii de la Protecția Consumatorilor au găsit în căminele FN1, FN2 şi FN 3, trei spaţii de cazare fără cantină.











„La FN 1, holul are pereţii neigienizaţi, fisuraţi, crăpaţi, cu fire electrice pe pereţi. În plus, gresia este spartă, fisurată, la fel şi mobilierul din recepţie. Acest cămin este structurat pe cinci etaje, iar în camere, uşile de la baie sunt sparte, pragurile deteriorate sau lipsesc. Comisarii au descoperit un calorifer neigienizat, un pervaz rupt, desprins, plintele sunt deteriorate, iar bateriile din băi sunt deteriorate, cu depuneri de calcar şi rugină. Mobilierul este stricat, parchetul la fel, ca şi scaunele din lemn de pe balcon. În căminul FN 2, în recepţia holului mirosea a canalizare, camerele erau neigienizate, parchetul deteriorat, bateriile cu depuneri de calcar şi rugină, prizele smulse în camere şi pânze de păianjen pe hol”, a declarat şeful CJPC.





Acesta a adăugat că în căminul FN 3, la o cameră situată la parter, colţul unui perete era plin de mucegai, parchetul deteriorat, suportul de hârtie igienică rupt, iar pe gresia băii şi pe geamul băii, pe duş existau depuneri



de mucegai, baterii cu depuneri de calcar etc. În plus, pe holul de la etajul I, au fost sesizate probleme cu panourile electrice, din care ar ieşi firele.



















Totodată, Horia Constatinescu a declarat următoarele: „Subfinanțarea structurilor de acest tip naște monștrii pe care îi vedeți. Am discutat cu reprezentanții structurilor verificate și am aflat că, pentru un student, statul român plătește în jur de 200 de lei pe lună pentru cazare - sumă absolut insuficientă pentru a acoperi cheltuielile. Din acești bani ar trebui acoperită nu numai întreținerea, ci și renovarea periodică a structurilor de cazare. Mai mult decât atât, ar trebui avut în vedere și mobilierul, zonele de preparare și servire a mesei și multe altele. Consumul de apă pentru duș, electricitatea, căldura, ustensilele pentru curățenie, toate acestea costă mai mult decât suma alocată. Am primit de la cei verificați noi regulamente și modificări în funcție de ceea ce am găsit inclusiv în camerele studenților. O mizerie greu de descris în cuvinte la unele dintre camere. Negreala din băi nu reprezintă vinovăția administratorului căminului, dar și faptul că nu a verificat până la acțiunea noastră, este discutabil. Acum, în regulamente apare verificarea periodică, obligativitatea de a se păstra curățenia și de a o face, bineînțeles, lucruri inexistente, în această variantă, până acum. Deci pe cine ar fi trebuit să amendez? Studenții, părinții acestora, profesorii? Credeți că vor primi mai mulți bani?! Cu siguranță nu!”.







„Sumele sunt absolut insuficiente”





Întrebat despre această situaţie, rectorul Universităţii „Ovidius”, conf. univ. dr. Dan Iliescu, a declarat că a avut o întâlnire cu Horia Constantinescu, acesta înţelegând, în cele din urmă că totul pleacă de la subfinanţare. „Aceste camere, care le sunt date studenţilor, sunt închiriate. Tinerii au calitatea de chiriaşi. Ei plătesc, lunar, o sumă de bani, pentru că stau acolo. Realitatea este că sumele sunt absolut insuficiente şi că, cel puţin, în perioada în care camerele sunt în custodia studenţilor, noi putem să asigurăm un minim de întreţinere, dar numai dacă ei îl solicită. Dacă, de exemplu, într-o baie de student se găseşte un robinet care curge, eu nu am autoritatea de a intra peste el şi să i-l repar cu forţa. Dacă ei ne spun că au astfel de probleme, mergem şi îl înlocuim. Mai sunt crăpături în pereţi, dar noi în acest timp, am reparat acoperişul în valoare de 1,6 milioane de lei şi am schimbat centrale termice, în valoare de 800.000 de lei. Ce să fac, să dau cu puţin var sau să repar acoperişul? Ministerul Educației ne dă 200 de lei pentru fiecare student, pe subvenție de cămin-cantină. De acești bani, noi trebuie să asigurăm cazare, utilități și cantina subvenționată, la aproximativ 800 de camere. La final, am primit un plan de măsuri, pe care le vom duce la îndeplinire. La cantină, în schimb, la noi nu a fost găsită nici un fel de problemă, ci doar mobilierul uzat. 200 de lei pe lună nu este o sumă care să poată asigura o incintă de cazare de 800 de locuri”, a declarat rectorul, pentru „Cuget liber”.











În schimb, rectorul Universității Maritime din Constanța, Gabriel Raicu, a invitat presa la o vizită prin căminele acestei instituții, pentru a ne lămuri la fața locului cum stau lucrurile. Și, în ciuda faptului că a promis un punct de vedere, până la închiderea ediției nu a… sosit.











Potrivit şefului CJPC, Horia Constantinescu, la căminul Universității Maritime Constanța de pe strada Cuarţului, s-au găsit uși cu garnituri deteriorate, calorifere ruginite, aere condiționate fără mentenanță, îngălbenite, iar ventilatoarele din băi prezentau strat grosier de praf.