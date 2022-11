„Move like that”: prima piesă din compilaţia UNTOLD SESSION by DEMOGA Music este lansată!

„Move like that”, piesa cu vibe de festival născută în cadrul proiectului UNTOLD SESSION by DEMOGA Music este acum disponibilă pe Spotify, YouTube, ‎Apple Music, Amazon Music și Deezer. „Move like that” este melodia produsă de Sambo și SBSTN și poate fi ascultată aici







„«Move like that» reprezintă emoția pe care o vezi în jurul tău când oamenii se distrează și se conectează împreună la un festival. Energia asta este una unică și m-a inspirat. Procesul de producție a durat în jur de trei, patru ore în festival, iar după ce ne-am întors în studio a mai durat maxim o oră. Totul a venit natural. După ce am terminat versiunea inițială, Marius Moga a venit cu ideea să îi trimitem lui SBSTN piesa să cânte pe ea. A fost exact vocea potrivită la momentul potrivit, atunci am știut cu toții că piesa este gata.” , punctează Alexander Sambo, Artist & Producer DeMoga Music.







Sambo este producător la DeMoga Music și este cel care a creat piesa „Move like that”. Deși Sambo a mai produs și pentru alți artiști din industria muzicală, lansarea melodiei „Move like that” reprezintă totodată și lansarea lui oficială, fiind primul artist semnat de UNTOLD.







SBSTN (Sebastian) este vocea piesei „Move like that”, și deși este deja cunoscut în industria muzicală drept Bastien, acesta a încercat o nouă abordare și se bucură de succesul pe care îl are acum prin această colaborare.







UNTOLD SESSIONS BY DEMOGA MUSIC







Cântecul a prins viață în cadrul UNTOLD Sessions by DeMoga Music, acesta fiind singurul studio de înregistrări mobil, ce face parte din inima unui festival, în Europa. De patru ani, în perioada UNTOLD, DeMoga Music își mută activitatea într-un autocar modificat într-un studio mobil ce devine un hub creativ pentru artiști și DJ-i de peste tot în lume. Acesta le oferă oportunitatea artiștilor de pretutindeni să contureze sesiuni inedite de muzică.







Printre artiștii care au trecut pragul autobuzului UNTOLD Sessions by DeMoga Music se numără și Tujamo, Sam Feldt, Dub FX, Calum Scott, Lost Frequencies, Kungs, Nick Warren, Jack Orange, Fedde Le Grand, Boris Brejcha, Ofenbach, Mahony, Dirtyphonics, B Jones, Julian M, Nosfe, Keed, Doc, Lora şi Mario Fresh.

„Mă bucur că am conturat acest proiect alături de UNTOLD. «Move Like That» e o piesă plină de culoare, iar cei doi artiști Sambo și Sbstn sunt foarte talentați.”, spune Marius Moga.