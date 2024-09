În aceste momente, are loc la sediul Casei Județene de Pensii Constanța o conferință de presă care are ca scop clarificarea anumitor aspecte referitoare la recalcularea pensiilor.Directorul economic al instituției, Dana Mihaela Lazăr face clarificări ale legii, care are un puternic caracter contributiv, motiv pentru care trebuie făcută diferența între doi termeni: stagiu de cotizare, adică perioada de timp constituită din stagiu de cotizare contributiv, precum și perioadele asimilate și perioadele necotributive recunoscute ca stagii de cotizare, conform legii; stagiu contributiv- perioada în care asigurații au achitat contribuția de asigurări sociale.Ambele, a precizat aceasta, cuprind și perioada în care o persoana a beneficiat începând cu 1 ianuarie 2006 de concediu pentru creșterea copilului.