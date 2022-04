Numărul infecțiilor respiratorii a explodat. "Am venit la spital cu Covid și între timp am făcut și gripă"

Pacient: "Am făcut gripă în spital. Am venit cu Covid și între timp am făcut și gripă. O fi venit vreun pacient, nu știu de unde am luat. Cam greu, nu am dormit trei nopți. Sunt speriat."



La Institutul Marius Nasta cazurile de gripă s-au inmulţit. Vizitatorii nu au voie în spital pentru a nu împrăştia şi mai mult virusul, iar la internare bolnavii sunt testaţi pentru gripă şi Covid.







Gripa este mai severă decât tulpina Omicron, spun specialiștii. De când masca nu mai este obligatorie în locurile publice, numărul infecţiilor respiratorii a explodat. În ultimele două săptămâni, cazurile de răceli și viroze au crescut cu 70% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Spitalele şi cabinetele medicilor de familie sunt pline, scrie digi24.ro