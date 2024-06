Pădurea urbană din Inel 2 a prins culoare

Prima pădure urbană din cartierul Inel 2 din Constanța se transformă pe zi ce trece. Toamna trecută, acesta a fost completată cu o superbă pajiște, 28 de specii de plante perene dând culoare acestui loc și fac ca locuitorii să se bucure mai mult de noul spațiu verde comunitar, chiar lângă blocurile în care locuiesc. În această primăvară, echipa, „Act For Tomorrow” a continuat procesul de înfrumusețare a zonei plantând 15 specii de plante perene sub forma de bulbi. Lavandă, muşeţel, mac, margarete, gălbenele, albăstrea, crăiţa şi micşunele sunt doar câteva dintre speciile de flori plantate pe o suprafaţă de 450 mp. Printre principalele beneficii ale pajiștilor florale înființate la nivel urban se numără: pajiștile florale oferă habitat pentru o varietate largă de plante, insecte, păsări şi animale sălbatice. Potrivit Primăriei Constanţa, acest lucru contribuie la conservarea biodiversității. În plus, florile din pajişti atrag polenizatori precum albinele, fluturii și alte insecte, esențiali pentru polenizarea culturilor agricole și a altor plante.