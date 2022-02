Pasiunile oamenilor de succes - de ce optează doar pentru hobby-uri scumpe?

Succesul vine sub multe forme, însă majoritatea oamenilor îl văd ca fiind doar împlinire profesională, ca fiind sub forma unei stări materiale peste medie. Însă, acest statut se referă la o mulțumire ce poate să fie pe orice plan al vieții.Însă, în acest articol vom continua pe premisa generală, conform căreia un om de succes este o persoană cu o situație financiară foarte bună. De ce? Pentru că cel mai adesea, reprezentanții acestei categorii sociale aleg să aibă pasiuni la același nivel, adică hobby-uri ca în filme, ce par departe de bugetul celorlalte clase financiare.Există câteva excepții, așa cum sunt sporturile extreme sau meciurile de Poker online , la care are acces cam orice persoană. Însă, ce este diferit, este nivelul la care este desfășurată activitatea respectivă, locul în care au loc și mizele investite, dar și gradul riscurilor.Întrebarea principală este - de ce oamenii de succes aleg să facă lucruri inedite, de ce aleg să aibă hobby-uri scumpe? Iată câteva variante de răspuns pentru această curiozitate!Ce stă în spatele alegerilor inedite ale oamenilor cu o putere financiară mare?Sursa principală a alegerilor pe care le fac persoanele de succes este nevoia de diversitate, pe lângă nevoia de a avea sentimente extrem de puternice, adică ceea ce nu poate să fie cumpărat. Dacă obiectele și serviciile pot să fie plătite, latura emotivă nu are un preț. Așadar, odată ce o persoană ajunge la nivelul de a putea achiziționa orice își dorește, vrea să aibă parte de noi provocări.Acestea sunt cel mai adesa modalități prin care să se supună unor situații inedite, să aibă parte de adrenalină și/sau de mister. Activitățile pentru care optează această categorie socială variază destul de mult, în funcție de persoana în cauză. Pentru unele reprezintă vacanțe și cunoașterea unor culturi noi, solicitarea fizică în sporturi extreme, pentru altele înseamnă creșterea riscurilor în jocuri de noroc sau alte hobby-uri care au același efect.Dorința aceasta este perfect normală și poate să îi apară oricărei persoane puse într-o astfel de postură, la un anumit nivel social. Însă, este foarte important să nu se uite faptul că toate provocările vin însoțite de riscuri, mai mici sau mai mari, de repercusiuni care trebuie să fie asumate în adevăratul sens al cuvântului.Cel mai adesea, experiențe de acest fel regăsim în filme sau cărți și par extrem de atractive. Însă, confortul financiar vine cu sacrificii și riscuri, de aceea este bine să fie înțeles faptul că nimic nu este doar “lapte și miere”, cel puțin nu pentru o perioadă lungă. Din această cauză, persoanele care au o situație financiară bună întâmpină destul de multe probleme pe alte planuri existențiale, precum ar fi afecțiunile cauzate de stres și oboseală cronică, dezechilibre emoționale sau psihice, o distanțare mare față de familie, dar nu numai.Nu există o regulă generală, însă toate acestea sunt constatări pe baza mai multor persoane de succes și personalități marcante de-a lungul istoriei. Așadar, este bine ca niciodată să nu fie judecată o persoană după statutul financiar, oricare ar fi el, dar nici direct după alegerile pe care le face, deoarece de multe ori există o poveste în spate.