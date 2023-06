Patronul unui service auto din Constanța exasperat de pretențiile angajaților: „În momentul de față au 6.500 lei și vor mai mult”

Mulți români nu au beneficiat de creșteri ale salariilor în ultima perioadă și au reușit cu greu să facă față scumpirilor. În timp ce alții au cerut câștiguri lunare mai mari și au reușit să le obțină.







Patronul unui service auto din Constanța nu reușește să țină pasul cu pretențiile angajaților și cere sfaturi pentru a lua cea mai bună decizie, după cum s-a plâns pe Facebook.







„Mă adresez în principal proprietarilor de service-uri auto cu o întrebare mai indiscretă legată de salarizare. Dețin un service cu trei posturi de lucru și implicit tot atâția mecanici, iar toți trei, deși au avut salariile mărite, unul dintre ei chiar acum câteva luni, la fiecare început de vara (service-ul se află în Constanța), negociază o nouă majorare. Problema este mai complexă în sensul că marja de profit este mică și într-adevăr vara este bine, dar în restul anului se compensează negativ, iar la bilanțul anual ajung la concluzia că mai bine sunt angajat decât să am propria afacere”, și-a scris oful patronul pe rețeaua de socializare.







“Piața de muncă în acest domeniu este foarte limitată, iar specialiști și oamenii pregătiți se găsesc foarte greu și nu pot să îi înlocuiesc foarte ușor, acesta fiind și principalul argument într-o negociere cu ei. Dacă nu accept, își dau demisia, sau cel puțin așa pretind.







Pentru a vorbi concret, în momentul de față au 6.500 lei și vor mai mult. Știu că la reprezentanță se oferă 4.000 de lei aproximativ și bonuri. Alte service-uri unde cunosc, au salarii între 4.000 și 5.500 lei.







Unde greșesc? Dacă le măresc din nou, deși acum vara ar fi de unde, la iarnă o să regret. Dacă nu accept majorarea și pleacă e și mai rău în cazul în care nu găsesc înlocuitor”, a mai scris proprietarul service-ului auto.







Disperat de situație, el a cerut părerea celor care se confruntă cu aceeași situație pe Grupul antreprenorilor din România.







Părerile nu au întârziat să apară:







„Cu problema ta m-am confruntat și eu și am schimbat practica de salarizare. Au rămas la salariul pe care îl ofeream înainte dar le mai ofeream aproximativ 1.000 lei în plus pe luna din plata pe ore suplimentare. Adică: împart cu ei jumătate din manoperă fără TVA de la o mașină care este lucrată în afara orelor de program, iar aici încadrez mașinile clienților grăbiți. Pe care le preiau seară și le predau dimineața. Am angajați mulțumiți cât și clienți că primesc mai repede mașinile. Clienți pe care probabil îi pierdeam și se duceau la concurență. Iar în vremea rece rămâi cu salarizarea normală și ei nu mai pleacă la concurență”.







Alcineva a scris:







„Împărțiți profitul cu angajații dacă vreți să fie toată lumea fericită, au apus vremurile când angajații erau sclavi. Dacă un angajat îți produce 10.000 de lei pe luna profit împarte 5.000 el, 5.000 tu și așa e toată lumea fericită. Scade cheltuiala cu acte, contabilitate etc și profitul împarte-l, așa cei care nu produc că sunt puturoși le oferi 500, nu e mulțumit poate să plece liniștit că nu e profitabil. Așa nu mai stau nici alți paraziți de muncitori în umbra celor ce muncesc și produc cu adevărat”.







„Răspuns la prima întrebare: un mecanic bun este plătit cu 7.000 lei (în banii ăștia este inclus transportul și bonurile de masă).

1-Te-ai gândit să recrutezi chiar și part-time studenți în ani terminali sau care au terminat?

2-Cel care îți cere o mărire anul asta, cu siguranța o să o ceară și la anul și tot așa. Mai bine îl lași să plece că nu o să termini povestea!

3-Cel mai important factor este timpul liber. Ce program au angajații? Au liber de sărbătorile legale? Au program de 8.30 ore pe zi + sâmbătă și duminică liber? Dacă răspunsul la aceste întrebări este da, cu siguranță nu ai angajat pe cine trebuie. Dacă răspunsul este nu, cu un salariu de 5.000 + acele facilități îți ții angajații aproape.”