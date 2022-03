Pensionar obligat de asociaţie să plătească peste 40.000 lei căldura la un apartament. "Ajunsesem oaia neagră a blocului"

În fapt, pensionarul octogenar a fost trecut pe listele de plată cu căldura de la RADET calculată în sistem pauşal, deşi acesta avea repartitoare montate, conform Legii nr. 325/2006 şi hotărârii adunării generale a celor 80 de proprietari din bloc. Acesta îşi plătea căldura conform înregistrării repartitoarelor şi calculului făcut de societatea care administra sistemul de repartitoare, cu care avea contract legal încheiat pe 10 ani. Cu toate acestea, conducerea de la momentul respectiv a Asociaţiei de proprietari a continuat să treacă pe listele de plată un calcul pauşal, mult mai mare decât cel înregistrat de repartitoare. De aici a rezultat o sumă uriaşă, pe care Gheorghe Oprea a refuzat să o achite, şi, ulterior, a fost considerat restanţier. Ca urmare a acestui lucru, Asociaţia de proprietari a intentat proces civil prin care i-a cerut pensionarului o sumă ce depăşea 40.000 lei.





Prin pronunţarea din 10 februarie 2022, instanţa a respins cererea de chemare în judecată ca neîntemeiată şi a obligat reclamanta, adică Asociaţia de proprietari, să-i achite pensionarului cheltuielile de judecată. „Acum s-a făcut dreptate şi nu-mi doresc decât să-mi revin puţin din umilinţa pe care am suferit-o şi din toată nedreptatea prin care am fost nevoit să trec. Ajunsesem oaia neagră a blocului şi este o umilinţă ce greu poate fi dusă pentru un om de 84 de ani!”, ne-a mărturisit vârstnicul, cu lacrimi în ochi.





Din 2017, Gheorghe Oprea, care locuieşte într-un bloc de pe bulevardul Tomis nr. 340, este târât prin procese pentru a fi obligat să achite respectivele debite invocate de administratorii Asociaţiei de proprietari, care ar reprezenta contravaloarea încălzirii pentru apartament, din 2011, pentru mai mulţi ani, cu penalizările aferente. Vârstnicul susţine că o parte din costul încălzirii a fost plătită deja către RADET. „În tot acest timp, eu am achitat căldura conform repartitoarelor, iar, din decembrie 2015 nu mai am căldură de la RADET. Procesul a durat cinci ani, din data de 22 mai 2017, până pe 10 februarie 2022, timp în care au fost efectuate două expertize contabile judiciare care au scos la iveală faptul că nu am restanţă la asociaţie de 40.000 lei, aşa cum au considerat, în mod abuziv şi ilegal, cei din conducerea asociaţiei, ci de numai 670 lei, pe o lună de zile, pe care am omis să o plătesc nefiind în localitate în acea perioadă mai multe luni de zile”, a declarat Gheorghe Oprea, pentru „Cuget Liber”.