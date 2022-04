Perfuziile cu vitamine în ameliorarea asteniei de primăvară

Stări girpale;





Senzație de oboseală și slăbiciune;





Lipsa poftei de mâncare;





Fluctuații sau tulburări ale ritmului cardiac;





Scăderea tensiunii arteriale;





Amețeală;





Crampe musculare;





Căderea părului;





Tulburări ale dispoziției.





Susțin imunitatea - datorită principiilor active conținute de vitamine și minerale;





Contribuie la eliminarea toxinelor, datorită aportului de antioxidanți;





Asigură menținerea funcțiilor cognitive pe termen lung datorită mineralelor și complexului de vitamina B;





Redau energia și vitalitatea întregului organism;





Stimulează producția de colagen;





Oferă nutrienții de care corpul are nevoie, prevenind carențele și dezechilibrele;





Îmbunătățesc calitatea somnului;





Hidratează în profunzime.





Venirea primăverii este momentul în care s-ar putea să nu poți sărbătorii soarele și pomii înfloriți, datorită unei stări de slăbiciune dar și a altor simptome care sunt asociate cu astenia de primăvară.Astenia de primăvară este reprezentată de mai multe manifestări fizice și psihice care încep să fie resimțite de multe persoane, o dată cu începutul sezonului cald. Starea generală asociată cu astenia de primăvară este o stare de oboseală, moleșeală sau slăbiciune, dar și cu depresie sau anxietate.Lipsa activității fizice din sezonul rece, dar și suprasolicitarea intelectuală, precum și somnul alterat poate duce la toate aceste manifestări.De ce apare astenia de primăvară?Principalul factor care favorizează astenia de primăvară, este chiar faptul că, în sezonul rece suntem privați de expunerea la lumina naturală, dar și la aer liber. Acest lucru duce la fluctuații ale sintezei de melatonina și serotonină.Femeile, dar și persoanele în vârstă, sunt printre cele mai afectate persoane, de astenia de primăvară. Iar aceste tulburări de dispoziție și manifestările fizice pot proveni, în special, din cauza desfășurării activității în spații închise.Sistemul imunitar scăzut este una dintre cele mai comune manifestări ale asteniei de primăvară, care aduce cu sine, simptome diferite, de la o persoană la alta. Inclusiv expunerea la polen dar și schimbările climatice, scad sistemul imunitar dar și capacitatea acestuia de a oferi protecție în fața factorilor de agresiune externi.Simptomele asteniei de primăvarăTratament pentru astenia de primăvarăTratamentul asteniei de primăvară trebuie să vizeze întărirea sistemului imunitar dar și vitaminizarea întregului organism. Pe lângă expunerea la soare dar și activitățile fizice, în aer liber, un tratament eficient și rapid, pentru astenia de primăvară, este efectuarea de perfuzii cu vitamine la Clinica Oxxygene care îmbunătățesc starea de sănătate și aduc senzația de stare de bine.Acest tratament se administrează sub formă de perfuzii, care conțin vitamine și minerale, micronutrienți care au un rol benefic asupra organismului.Datorită faptului că tratamentul se administrează intravenos, compușii sunt asimilați mult mai bine și acționează mult mai rapid, comparativ cu tratamentul medicamentos, sub formă de comprimate.Efectele tratamentului cu perfuzii cu vitamine efectuat la Clinica Oxxygene, în BucureștiTerapiile intravenoase cu vitamine efectuate în cadrul Clinicii Oxxygene din București, sunt de combatere a stresului și a lipsei de energie dar și de întinerire. Acestea redau vitalitatea întregului organism dar și a pielii.Efectele injectiilor cu vitamine sunt rapide iar rezultatele sunt pe termen lung și variază de la o persoană la alta, în funcție de tipurile de vitamine care sunt folosite. În funcție de gradul de epuizare a organismului, dar și de starea de sănătate, în cazul unor pacienți rezultatele se simt de la prima ședință, în timp ce, în cazulor altor pacienți, rezultatele vor apărea după 2 sau 3 ședințe.Beneficiile terapiilor intravenoase cu vitamineClinica Oxxygene are o experiență acumulată de peste 10 ani de activitate și dispune de aparatură de ultimă generație, oferind astfel servicii medicale superioare, fiind întotdeauna dedicați sănătății.Medicii cu experiență din cadrul Clinicii Oxxygene sunt pregătiți nu doar în tratare ci și în prevenție și personalizare a tratamentelor și pot fi găsiți la adresa: Strada Enăchiță Văcărescu Nr. 18, sector 4, București sau pe strada Petre Ispirescu, Nr. 6, Otopeni, Ilfov.